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Ekonomi

Migros temmuzda 10 satış mağazasını hizmete açtı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 19:21:06 -
Migros temmuzda 10 satış mağazasını hizmete açtı

İSTANBUL (AA) - Migros Ticaret AŞ, temmuz ayında 10 satış mağazasını hizmete açtı.

Migros Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) açıklamasında, şirketin, 8 adet Migros ve 2 adet Migros Jet formatında toplam 10 satış mağazasının temmuz ayı içerisinde hizmete açıldığı belirtildi.

Açıklamada, 31 Temmuz itibarıyla Migros'un mağaza sayısını, yurt içinde 2 bin 242 ve yurt dışında ise iştirakleri vasıtasıyla 42 olmak üzere toplam 2 bin 284 olduğu ifade edildi.

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