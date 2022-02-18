Migrene ne iyi gelir? Migren ve sinüzit enfeksiyonundan kurtaran en doğal yöntem

Migren ataklarını geçirmek için pek çok yöntem kullanılabilir. Özellikle migren ağrılarının oluşmaması için bol bol su tüketilmesi gerekir. Aynı zamanda baş bölgesine soğuk uygulamalar da uygulanmamalıdır. Ayrıca migren ataklarını geçirmek için bitkisel yöntemler de kullanılabilir. Ayrıca çeşitli yağlar baş ve şakak bölgelerine sürülerek migren ataklarının giderilmesi sağlanır. Özellikle çeşitli kokular da bu ağrıyı giderecektir. Aynı zamanda kronik migren hastalarının kullandığı ilaçlar da migren ağrılarını geçirebilir.

Sinüzit; baş ağrısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı gibi problemleri de yanında getirmektedir. Burun ve göz çevremizde bulunan bazı kemikler vardır. Bu kemiklerin iltihabı sonucu oluşan probleme de sinüzit adı verilir.

Zencefil çayı: Sinüzit problemi sonucu oluşan baş ağrısını minumuma indirir. Zencefilin kökü demlikte kaynatılır ve 15 dakika sonra içilir. Eğer ki başınız ağrıyorsa günde 2 defa tüketebilirsiniz. Zencefil bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Unutma, güçlü bağışıklık sistemi demek hastalıklara daha zor yakalanmak demek. Vitamin ve mineral içeriğinden dolayı hastalıklarla mücadele ve hastalıklarda korunması açısından da oldukça etkilidir.

Üzüm: Üzümün içeriğinde iltihabı önleyici biyoflavonoidler bulunmaktadır. Böylelikle günde 1 avuç üzüm tüketmelisiniz. Vücudumuzun sağlıklı olması sağlıklı bir dolaşım sistemine bağlıdır. Bunun için üzüm çekirdeği birebirdir. Çünkü üzüm çekirdeği zayıflamış kan damarlarını güçlendirir.

Kekik çayı: Sinüzit problemi yaşıyorsanız içtiğiniz suyun içerisine bir dal yeşil karanfil koyarak tüketmeye başlayın. Kekik çayı ayrıca boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi gelmesi, kadınların adet döngüsünü düzenlemesinde tercih edilir. Bağışıklık sistemini koruması, kolesterolü düşürmesi ve mideye iyi geldiği bilinir.

Karabaş otu: Antibakteriyel özellik taşımaktadır. Sarımsak, yeşil ve ginseng çayını da içebilirsiniz. Geleneksel Tıpta beyin süpürgesi olarak bilinen karabaş otu; nörolojik hastalıklar, astım, kalp ve kan dolaşımı için eski tıp alimlerinin reçetelerine, yazma eserlere girmiş bir bitkidir.

Zeytin: Zeytin yaprağını tüketmeniz sinüzit sonucu oluşan ağrıları ortadan kaldırır. 2 bardak zeytin yaprağı çayı için 2-3 çay kaşığı yaprak yeterli olacaktır. Yaprakları biraz ufaladıktan sonra kaynamış suya atın ve 5-10 dakika demlenmesini bekleyin. Daha sonra süzüp çayınızı içebilirsiniz. Etkisini görmek için günde 2-3 bardak tüketebilirsiniz.

Tarçın: Kekik, tarçın, karanfil sinüzit iltihaplarını ve buna bağlı olarak oluşan ağrıları ortadan kaldırır.

Elma sirkesi: Sinüzit ve migren sirkeli su ile 15 günde tedavi edilebilmektedir. Sirkeyi burnunuza sabah akşam sulandırırak uygulamanız gerekmektedir. (Bir bardak suya bir çay kaşığından fazla sirke koymayınız) Bu sayede bademcik hastalığı, orta kulak hastalığı, guatr, uyku apnesi, horlama, astım, geniz akıntısı, sinüzit, migren, grip gibi hastalıklar tedavi edilmektedir.Bunun dışında gizli sinüs akıntısının neden olduğu romatizma, eklem hastalıkları, kalp kapakçığı hastalığı, tansiyon hastalıkları, tiroid ve lenf hastalıkları, alzaymer hastalığı, kanser hastalıkları, okb hastalığı, panik atak rahatsızlığı, şifozren gibi hastalıkların gerileme gösterdiği görülmektedir.

Kivi: C vitaminini vücudunuza almak için sebze ve meyve tüketmeyi arttırın. Meyvelerin suyunu içmekle bırakmayıp kendisini de tüketin. Kivi, mandilina ve portakal oldukça C vitamini barındırmaktadır bu yüzden gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Yoğurt: Çinkoyu besin yardımıyla da vücudumuza alabiliriz. Böylelikle bağışıklık sistemi arttırır ve antienflamatuvar (iltihabı azaltarak ağrı kesici) özelliğine sahiptir. Denizde bulunan ürünleri, et, tavuk, fasulye, yoğurt, fıstık, süt ve tam tahıllar tüketebilirsiniz.