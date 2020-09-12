Migren ağrısına ne iyi gelir? | Migren bitkisel çözüm

Migren yaşam kalitesini bir hayli düşüren sorunların başında gelir. Migren hastaları ataklarını tetikleyeceklerini düşündükleri ortamlardan uzak durmayı tercih eder. Kimi zaman kalabalık kimi zaman havasızlık kimi zaman da stres atakları tetikler. Migren hastaları zaman içerisinde atakların ne zaman geleceğini tahmin etmeye başlıyor. Elbette bu atakların uzun süreli olup olmayacağını da deneyimleriyle tahmin edebiliyorlar.

Migrenin tam bir tedavisi yoktur. Uzmanlar migrene yol açan sebepleri ortadan kaldırmaya çalışmak için bir takım ilaçlar öneriyor. Kadınlarda özellikle regl dönemlerinde ataklar şiddetlenir. Bu sebeple uzmanlar şikayetler doğrultusunda kadınlara regl dönemi öncesi bazı ilaçlar verebilir.

Yıllar içerisinde migren atakları sebebiyle kullanılan ilaçlara ise vücut direnç göstermeye başlar. Bu sebeple hangi ilaç kullanılırsa kullanılsın bazı kişilere etki etmez. Bu nedenle her ağrıda ilaç kullanmak yerine bitkisel yollar tercih edilebilir.

Baş ağrısı sebebiyle zor saatler yaşayanlar sık sık internette ‘Migren atağı için bitkisel yöntem’ konusunu araştırıyor.

Migren ağrısına ne iyi gelir?

Migren yüzyıllardır insanların yaşadığı sağlık sorunları arasında yer alıyor. Hekimlerin hekimi olarak bilinen İbn-i Sina yaşadığı dönemde migren tedavisi için önemli tedavi yöntemleri söylemiştir. Migren için pis kanın vücuttan atılmasının gerektiğini belirten İbn-i Sina ataklar sırasında yumurta, sirke, safran ya da hindiba tüketilmesini önermiştir.

Migren bitkisel çözüm

Migren ağrılarının hafiflemesi için papatya ve biberiye bitkilerinin tüketilmesi tavsiye ediliyor. İki bitkinin de atakları hafiflettiği yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Ataklarınızı hafifletmek için bir bitki çayı hazırlayabilirsiniz. 1,5 su bardağı suyu kaynatın. Kaynayan suyu bir bardağa alın ve 2 yemek kaşığı papatya, 2 yemek kaşığı biberiyeyi ekleyin. Çay 6-7 dakika demlendikten sonra süzüp içebilirsiniz. Çayınızı limon ve balla tatlandırabilirsiniz.

Muz kabuğu migren atağını hafifletir mi?

Migren atakları sırasında ağrının hafiflemesi için hastalar bir çare arar. İnternette pek çok kez migren atakları için muz kabuğu tavsiye edildiğini görmüşsünüzdür. Muzda ve kabuğunda bolca potasyum bulunur. Potasyum baş ağrısını hafifletmek için son derece yararlıdır. Bu sebeple muz kabuğunu alnınızda yarım saat kadar bekletmeniz ağrınızın hafiflemesine yardımcı olacaktır.

Migren atağına limonlu su iyi gelir mi?

Su içmek sağlıklı bir beden için son derece kıymetlidir. Uzmanlar günde 2,5 litre su içilmesini tavsiye ediyor. Baş ağrısı ve migren ataklarında da bolca su tüketilmesi öneriliyor. Bur bardak suyun içine yarım limon suyu ve yarım çay kaşığı tuzu ekleyip karıştırın. Su karışım baş ağrınızı azaltacaktır.

Tarçın migren atağını geçirir mi?

Pek çok kişi tarçının migren atağına iyi gelip gelmediğini araştırıyor. Migren atağınız başladığında bir miktar toz tarçın ile suyu karıştırıp macun kıvamına getirin. Bu macunu ağrının olduğu bölgeye sürün. Yaklaşım yarım saat sonra migren atağınız hafiflemeye başlayacaktır.

Biberiye yağı migren atağında kullanılır mı?

Biberiyenin ağrı kesici özelliği vardır. Biberiye çayı içebileceğiniz gibi bu bitkiden elde edilen yağ ile başınıza masaj yapabilirsiniz. Bu masaj atağınızı bir hayli azaltacaktır.

Nane yağı migren atağını azaltır mı?

Nane yağı çok güçlü yağlardan biridir. Bilimsel çalışmalar nane yağının karın ağrısına ve baş ağrısına bir hayli iyi geldiğini ortaya koymuştur. Nane yağı ile başınıza masaj yaparak ağrınızdan kurtulabilirsiniz.