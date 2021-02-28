Midyat’ın kalbi bu merkezde atacak
21. dönem Mardin milletvekili olarak Meclis’e giren Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat’a kültür merkezi kompleksi kazandırmak amacıyla kolları sıvadı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Midyat Belediyesi Kültür Merkezi Kompleksi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldı.
İhale kapsamında Midyat ilçesi Yeni Mahallede bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Midyat Belediyesi’ne tahsis edilen 324 ada, 139 parsel nolu 8760, 81 m2 ’ lik yüzölçümlü arazide Bodrum Kat Alanı : 2301,12 m2, Zemin Kat Alanı : 2301,12 m2, 1.Kat Alanı : 466,26 m2, Toplam İnşaat Alan : 5068,50 m2 olmak üzere Kültür Merkezi Kompleksi yapılacak.
Kompleks, yer tesliminden itibaren 545 takvim günü içinde bitirilerek halkın hizmetine sunulacak.
İhale 18.03.2021 günü saat 11:00’de Midyat Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.
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