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Ekonomi Midyat Belediyesi’nden gençleri sevindirecek atılım
Ekonomi

Midyat Belediyesi’nden gençleri sevindirecek atılım

Mardin Midyat Belediye Başkanlığı, Midyat Merkez ve Kırsal Mahallelerdeki çocuklar ve gençler için atağa geçti. Belediye bu kapsamda 11 Adet Semt Sahası ve 10 Adet Pota yapım işi için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 15:13:00 -
Midyat Belediyesi’nden gençleri sevindirecek atılım

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Merkez ve Kırsal mahallelerde yapılması planlanan 11 adet semt sahası ve 10 adet pota yapım işinin ihalesi 16.11.2022 günü saat 14:30’da Midyat Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda semt sahası ve potaların 300 gün sonra hizmete alınması planlanıyor.

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