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Ekonomi Midyat Belediyesi motorin ve benzin alacak
Ekonomi

Midyat Belediyesi motorin ve benzin alacak

Midyat Belediye Başkanlığı 1.500.000 litre motorin ve 45.000 litre benzin satın alımı için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 14:03:00 -
Midyat Belediyesi motorin ve benzin alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Midyat Belediyesi Motorin ve Benzin Akaryakıt mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 30.06.2021 tarih ve saat 11:00’de Midyat Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacak. İş, Belediye Kademe Sahasındaki Yakıt Depolarına veya İdarenin Ön Gördüğü (İlçe Sınırları Dahilinde ) Başka Bir Tesisin akaryakıt depolarına Yüklenici Tarafından Teslim Edilecek.

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