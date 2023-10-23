Midyat Belediye Meclisi'nden, Filistin’e destek bildirisi

Belediye Meclis gündemine alınan önerge, Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Ardından basın bildirisi okundu.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında yapılan toplantının ardından okunan bildiride, savaş suçu işleyen siyonist şebekeye tepki gösterilerek herkesin terörist şebekeye tavır alması çağrısında bulunuldu.



Bildirinin girişinde, "Dünyaya örnek olan, birlik ve beraberliğin temsil edildiği inanç ve hoşgörünün birlik içinde, kardeşçe, yüzyıllardır yaşatıldığı 'Dinler ve Diller Kenti' Midyat’tan tüm dünyaya Belediye Meclisi olarak israilin zulüm ve barbarlığının kınama metnini arz ediyoruz." denildi.

"Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz"

Bildirinin devamında, "israilin; çocukların, kadınların, hastaların, masumların bulunduğu Gazze’de uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak ve büyük bir savaş suçu işleyerek sivil masumların bulunduğu hastanelere, okullara, pazar yerlerine, camilere fosfor bombaları ile saldırması insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.

Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. israilin Gazze’de sivilleri hedef alan soykırım ve insanlık dışı saldırılarından dolayı israili lanetliyoruz. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Midyat halkı olarak uluslararası tüm toplum ve kuruluşları sorumluluk almaya, israilin uyguladığı terörüne karşı dünya ülkelerini ve parlamentolarını tavır almaya, Filistin’de devam eden bu hunharca katliamların, masum insanlara yapılan eziyet ve işkencelerin bir an evvel durdurulması için sorumluluk almaya davet ediyoruz.

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israilin saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz.

Şehit olan kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. (İLKHA)