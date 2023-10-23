  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TB2 SİHA'ya eklenen özellik sonrası İran hemen yeni silahını dünyaya duyurdu! Türkiye'ye karşı ilginç hamle

Kadim Aşiretler Federasyonu Şırnak'ta toplandı: Siyonist İsrail’e lanet yağdırdılar

Tarihi 12 bin yıllık keşif: Mezar bulundu! Türkiye'den çok ama çok büyük beklenmedik gelişme! İşte bulunan...

CHP'den 100'üncü yıla özel karar! İhraç edilen Yaşar Okuyan bombayı patlattı

Neden yıkım kararı alındığı ortaya çıktı: Mardin’de betonarme binalara yıkım kararı

Alt sınır 200 bin dolara yükseltilmişti! Yabancılar konut almaya devam ediyor mu?

ATAK helikopteri ve Kızılelma'yı gözlerine kestirdiler: ABD ve Rusya pahalı, daha ucuza Türkiye'den alalım

Damada tam 10 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı: Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den ve Yunanistan'dan akın ettiler

İşte katılacak sürpriz isimler! AK Parti’den ‘Büyük Filistin Mitingi’

Almanya'dan dünyayı ayağa kaldıracak Türkiye iddiası: ABD buna izin vermedi
Siyaset Midyat Belediye Meclisi'nden, Filistin’e destek bildirisi
Siyaset

Midyat Belediye Meclisi'nden, Filistin’e destek bildirisi

Yeniakit Publisher
2023-10-23 17:52:00 -
Midyat Belediye Meclisi'nden, Filistin’e destek bildirisi

Mardin'in Midyat İlçesi Belediye Meclisi, ortak bildiri ile siyonist terör çetesinin Gazze'de yaptığı zulmü ve alçak saldırılarını kınadı.

Belediye Meclis gündemine alınan önerge, Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Ardından basın bildirisi okundu.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında yapılan toplantının ardından okunan bildiride, savaş suçu işleyen siyonist şebekeye tepki gösterilerek herkesin terörist şebekeye tavır alması çağrısında bulunuldu.

Bildirinin girişinde, "Dünyaya örnek olan, birlik ve beraberliğin temsil edildiği inanç ve hoşgörünün birlik içinde, kardeşçe, yüzyıllardır yaşatıldığı 'Dinler ve Diller Kenti' Midyat’tan tüm dünyaya Belediye Meclisi olarak israilin zulüm ve barbarlığının kınama metnini arz ediyoruz." denildi.

"Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz"

Bildirinin devamında, "israilin; çocukların, kadınların, hastaların, masumların bulunduğu Gazze’de uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak ve büyük bir savaş suçu işleyerek sivil masumların bulunduğu hastanelere, okullara, pazar yerlerine, camilere fosfor bombaları ile saldırması insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.

Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. israilin Gazze’de sivilleri hedef alan soykırım ve insanlık dışı saldırılarından dolayı israili lanetliyoruz. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Midyat halkı olarak uluslararası tüm toplum ve kuruluşları sorumluluk almaya, israilin uyguladığı terörüne karşı dünya ülkelerini ve parlamentolarını tavır almaya, Filistin’de devam eden bu hunharca katliamların, masum insanlara yapılan eziyet ve işkencelerin bir an evvel durdurulması için sorumluluk almaya davet ediyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

israilin saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz.

Şehit olan kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. (İLKHA)

İsrail destekçisi Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya büyük şok! Ha bu da sana kapak olsun
İsrail destekçisi Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya büyük şok! Ha bu da sana kapak olsun

Dünya

İsrail destekçisi Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya büyük şok! Ha bu da sana kapak olsun

İsrail destekçisi Hollanda'ya Gazze şoku
İsrail destekçisi Hollanda'ya Gazze şoku

Dünya

İsrail destekçisi Hollanda'ya Gazze şoku

Beter ol! İsrail'e destek veren Starbucks'ın son hali
Beter ol! İsrail'e destek veren Starbucks'ın son hali

Dünya

Beter ol! İsrail'e destek veren Starbucks'ın son hali

Filistin destekçilerine öldüresiye saldırı… Bu da demokratik Alman terörü!
Filistin destekçilerine öldüresiye saldırı… Bu da demokratik Alman terörü!

Dünya

Filistin destekçilerine öldüresiye saldırı… Bu da demokratik Alman terörü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23