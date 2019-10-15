0553 313 94 23

Midilli'de göçmen kurtarma gemisinin limana yanaşması istenmedi

Yunanistan'ın Midilli Adası'na gelen İspanyol göçmen kurtarma gemisi Open Arms'ın adaya yanaştırılmadı.

15 Ekim 2019 Salı 10:03
Midilli'de göçmen kurtarma gemisinin limana yanaşması istenmedi

Olası göçmen akınına karşı Yunanistan'ın Midilli Adası'na gelen İspanyol göçmen kurtarma gemisi Open Arms'ın adaya yanaşmasına izin verilmedi.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva'ya ait Open Arms gemisinin, adaya yeni göçmen getirmesine karşı çıkan göstericiler, geminin Midilli'deki Skala Sykamnia Limanı'na yanaşmasını engellendi.

Adanın çeşitli bölgelerinden limana gelen göstericilerin gemiye taş atarak tepki gösterdiği, geminin limana 200 metre uzağa demir attığı öğrenildi.

Akdeniz'de göçmen kurtarma faaliyetleri yürüten Open Arms, ağustos başında kurtardığı 160 kadar göçmeni ne İtalya'nın ne de Malta'nın kabul etmemesi üzerine 19 gün denizde kalmıştı.

 

 

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 10:03
  1. Midilli
  2. Yunanistan
  3. Open Arms
  4. Göçmen Kurtarma
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savunma Bakanı konuştu! İngiltere'den şaşırtan Barış Pınarı açıklaması
    1. Savunma Bakanı konuştu! İngiltere'den..
    2. Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik..
    3. Başta karıncalanma ve uyuşma bitkisel..
    4. Terörist Salih Müslim, Rusya'nın..
    5. Türk KonseyiLiderler Zirvesi'nde..
    6. Fransız rejisinden büyük küstahlık!
    7. Hakkari'de terör operasyonu: 6 gözaltı
    8. KDV Genel Uygulama Tebliği'nde..
    9. Kıbrıs gazileri ve Kıbrıslı STK’lardan..
    10. EYT için farklı alternatifler neler?..
    11. Akşener'den dikkat çeken hareket
    12. BDDK'dan flaş karar! Resmen iptal edildi
    13. Venezuela'da asgari ücrete yüzde 375 zam
    14. Erdoğan'dan 30 km'nin sihri nedir?..
    15. PKK/YPG'den çocuklara saldırı!..
    16. Dilipak’a hakaret eden kişi mahkûm oldu
    17. Tarihe geçecek tren yola çıktı! 5..
    18. Sosyal medyadan terör propagandası..
    19. F-16 pilotunun sivil hassasiyeti!..
    20. Türk büyükelçiler dünyaya Barış Pınarı..
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!