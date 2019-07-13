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Midilli seferlerinde 3 günlük tatil yoğunluğu

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün eklenmesiyle hafta sonu tatilinin 3 güne çıkmasından dolayı Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribot seferlerinde yoğunluk yaşanıyor- Turizm firması sahibi Eşref Jale:- "Bu kez hiç beklemediğimiz bir kalabalık Midilli'ye geçmek için kuyruğa girdi. Şu ana kadar yaklaşık bin 500 tatilci biletlerini almış durumda. Bizim tahminimiz 15 Temmuz'un ardından da bu yoğunluk sürecektir"

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:16
Midilli seferlerinde 3 günlük tatil yoğunluğu

BALIKESİR (AA) - Hafta sonu tatilinin "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün eklenmesiyle 3 güne çıkması, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na olan seferlere ilgiyi artırdı.

Sabah erken saatlerden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na gelen tatilciler, işlemlerini yaptırarak Midilli'ye geçiyor.

Seferlere ilginin artmasından dolayı hudut kapısı önünde zaman zaman kuyruklar oluşuyor.

Bu ziyaretçi yoğunluğu hem Ayvalık hem de Midilli esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, kendilerini ziyaret eden Midilli Ticaret Odası Başkanı Evangelos Myrsinias ve yönetim kurulu üyelerini uğurlamak için geldiği hudut kapısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Büyükçıvgın, bugün Ayvalık'tan Midilli'ye 3 feribotla çok sayıda turistin geçeceği bilgisini verdi.

Bu durumun, ada turizmi ve ekonomisine katkı sağlayacağını dile getiren Büyükçıvgın, "Tabii ki Ayvalık ile Midilli arasındaki bu ekonomik hareketlilik karşılıklı oluyor. Ayvalık'a da her perşembe ve cuma günleri Midilli'den binlerce insan gelip alışverişlerini buradan yapıyorlar. Bu karşılıklı ekonomik alışveriş ve diyalog sayesinde Ege'nin iki yakasında hem dostluk hem de ticaret gelişiyor." ifadelerini kullandı.

Myrsinias da Midilli ile Ayvalık arasında ekonomik hareketliliği beraberinde getiren geçişlerin daha da artarak büyümesini ve yaz kış devam etmesini istediklerini belirtti.

Midilli'ye 36 yıldır feribot seferleri düzenleyen turizm firmasının sahiplerinden Eşref Jale ise bugünkü ilginin son yıllardaki en büyük yoğunluk olduğunu kaydetti.

Jale, şunları kaydetti:

"Kısa süreli de olsa tatil yapmak isteyenler, 3 günlük tatil fırsatını Yunan adalarında geçirmeyi tercih ettiler. Bu kez hiç beklemediğimiz bir kalabalık Midilli'ye geçmek için kuyruğa girdi. Şu ana kadar yaklaşık bin 500 tatilci biletlerini almış durumda. Bu yoğunluk firma olarak sadece bizde değil, aynı güzergahta feribotları bulunan diğer firmalarda da aynı oranlarda. Bizim tahminimiz 15 Temmuz'un ardından da bu yoğunluk sürecektir. Bu yoğunluğun yaz sezonu süresince devam edeceğini ümit ediyoruz. Zira Yunanistan'ın Ege'deki ikinci büyük adası olan Midilli'de Türk tatilciler için oldukça güzel tatil olanakları var. Bu alternatifler Türk tatilcilere ekonomik koşullarla sunuluyor. Bu yüzden de tatilcilerimiz Midilli Adası başta olmak üzere Yunanistan'ın Ege adalarını tercih ediyor."

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:16
  1. Ayvalık
  2. Balıkesir
  3. Midilli
  4. tatil

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