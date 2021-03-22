  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Midibüsün çarptığı kız çocuğu ağır yaralandı
Yerel

Midibüsün çarptığı kız çocuğu ağır yaralandı

Niğde'de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki kız çocuğuna midibüs çarptı. Ağır yaralanan çocuk Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 20:34:00 -
Midibüsün çarptığı kız çocuğu ağır yaralandı

Niğde'de midibüsün çarpması sonucu yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.K'nin kullandığı 51 ABL 335 plakalı midibüs, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki S.K'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralan S.K, ambulansla kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçlar çekildi! Merkez Bankası Başkanı'na tehdit
Ekonomi

Kılıçlar çekildi! Merkez Bankası Başkanı'na tehdit

Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişimi sonrası piyasalar daha açılmadan İngiliz Financial Times ve Guardian gazeteleri Türkiye'ye yapılac..
Bursa'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Bursa'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı...
İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet'in babasını tanımıyor
Siyaset

İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet'in babasını tanımıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, II. Murad'ın oğlu olan Fatih Sultan Mehmet'in babasının kim olduğunu karı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay