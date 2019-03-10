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Midibüslerine 10 günde gelen 300 trafik cezası, turizmciyi şaşkına çevirdi

Beyoğlu'nda bir turizm firmasına son 10 günde gelen 300’e yakın trafik cezası, firma yöneticilerini şaşkına çevirdi.Firma yetkilisi Vesim Kır,6 otobüs ve 10 midibüsleri bulunduğunu belirterek,"Bir iki tane cezaya alışmıştık ama böyle toplu geldiği zaman şok oldum” dedi.

10 Mart 2019 Pazar 18:16
Midibüslerine 10 günde gelen 300 trafik cezası, turizmciyi şaşkına çevirdi

İstanbul'da merkezi Taksim Meydanı’nda olan bir turizm firmasına çoğu geçmiş aylara ait son 10 günde 300’e yakın trafik cezası geldi.

Turizm firması yetkilisi Vesim Kır " Araçlarımız bütün bölgelere gidip gelirler. Bize cezalar gelir, günde bir tane, iki tane, üç tane ama son bir hafta, 10 gün içinde Fatih bölgesindeki  3 mmidibüse toplamda 300'e yakın ceza geldi. Trafik cezaları hep aynı bölgeden ve trafik işaret levhasına uymamak suçundan geldi.  Bir tane iki taneye alışmıştık ama böyle toplu halde geldiği zaman şok oldum ve bir yanlışlık olduğunu düşündüm.  Başkası olsa belki kalp krizi geçirir” dedi.

Cezaların çoğu geçmiş döneme ait

Cezaların çoğunun geçmiş aylara ait olduğunu söyleyen Vesim Kır," 3 tur otobüsümüze yaklaşık 50 bin liralık ceza yazılmış. Cezaların çoğu da Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait. Bir ceza kesilir bu bir hafta içinde gönderilir ya da en fazla 1 ay gecikme olabilir. Ama bu cezalar geçmiş dönemlere ait.  Şu anda ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Ben 'yarın kaç tane ceza gelecek' bilmiyorum.  Ben çok tedirginim. Cezalar kesilmiş ödemek zorundayız.

Bizim amacımız ülkemizi tanıtmak, işimizi yapmak

Kır, "Biz buraya turistleri getirmek için neler harcıyoruz. Turistleri getirdikten sonra da böyle bir muameleyle karşılaşmayı hak etmiyoruz. Bizim amacımız ülkemizi tanıtmak işimizi yapmak. Bu konuda devletin bize yardımcı olması lazım" dedi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 18:16
  1. İstanbul
  2. Taksim
  3. Turizm şirketi
  4. Trafik cezası
  5. 10 günde 300 ceza

YORUM YAZ

  • Doğrucu DavutDoğrucu Davut7 dk önce
    3-5 ay eğitim verdiğin çocuğun eline verdin mi ceza makbuzunu böyle ekmeğe kan doğruyor. Olanda devletin ciddiyetine, adaletine oluyor...Mahkeme (hakim) bile birine para cezası verirken 2-3 duruşma, delil tanık vs. irdeliyor...Hele Fahri trafik müfettişliği ki hiç sormayın.Görev fahri, ceza gerçek...Adalet mi?Halen mülkün temeli diye yazılıyor...
  • ahmetahmet1 sa önce
    fatih balat bolgesinde restaurant valeleri ile cekici-otopark-trafik hukuk disi isbirligi ile vatandasi gece-gunduz magdur ediyor!

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