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Midibüs seyir halinde alev aldı, 27 yolcu ölümden döndü

Samsun'un Bafra ilçesinde, 27 yolculu midibüsün motor kısmı, seyir halindeyken alev aldı. Sürücünün yolcuları tahliye ettiği midibüsteki yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.

14 Mart 2019 Perşembe 11:53
Midibüs seyir halinde alev aldı, 27 yolcu ölümden döndü

Samsun'da Bafra Belediyesi'ne ait, Z.İ. yönetimindeki 55 NV 654 plakalı yolcu midibüsünün motor kısmı, sabah saatlerinde, Karaköy mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Z.İ.'nin durdurup, kapıları açarak, 27 yolcuyu çıkardığı midibüsü kısa sürede duman kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Midibüste hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:53
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