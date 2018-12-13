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Midibüs ile otomobil buzlanan yolda çarpıştı: 8 yaralı

Ardahan- Göle yolunun 17'nci kilometresinde, Tahtakıran köyü mevkisinde meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

13 Aralık 2018 Perşembe 18:04
Midibüs ile otomobil buzlanan yolda çarpıştı: 8 yaralı

Ardahan'da, buzlanma meydana gelen yolda, midibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler dahil 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Ardahan- Göle yolunun 17'nci kilometresinde, Tahtakıran köyü mevkisinde meydana geldi. Ercan Şahin yönetimindeki 34 ES 1884 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen İsmail Çelik'in kullandığı 75 AAC 243 plakalı midibüs ile çarpıştı. Kazada sürücüler Ercan Şahin ve İsmail Çelik ile otomobilde bulunan Aynur Yılmaz ve midibüsteki Niyazi Şahin, Ayşenur Yüksel, Muhammed Sanatçı, Taylan İlçi ile Gözde Saraç yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 8 yaralıyı ambulanslarla Göle ve Ardahan devlet hastanelerine kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçların büyük hasar gördüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:04
  1. Ardahan
  2. Trafik kazası
  3. Yaralılar var

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