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Gündem Midesinde yer kalmayınca aklı başına geldi! Emin Çölaşan ile ‘itiraf şov:’ Bize yutturdular
Gündem

Midesinde yer kalmayınca aklı başına geldi! Emin Çölaşan ile ‘itiraf şov:’ Bize yutturdular

Türkiye’nin batılılaşması gerektiğini savunan ve batı ülkelerini “örnek ülke” olarak gören ideolojinin bayrak taşıyan Emin Çölaşan, batı ülkelerinin kendilerini onlara güçlü diye yutturduğunu itiraf etti. Çölaşan’ın sözleri, “Bu kafayla giderseniz daha çok şey yutarsınız” yorumlarına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 13:46:00 - 2020-11-14 13:51:14
Midesinde yer kalmayınca aklı başına geldi! Emin Çölaşan ile ‘itiraf şov:’ Bize yutturdular

 yeniakit.com.tr 

Osmanlı’nın çöküş devrine girmesine sebep olan ve cumhuriyetin de kurucu ideolojisinde hakim rol oynayan batı hayranları, Hristiyan-batı kültürünü Türk-İslam yapısına tercih etti. Günümüzde Kemalist basının üstlendiği bu rol, hayranı oldukları kültür ve ülkelerin de aslında şişirme olduğunu gerçekten büyük ülke değil, kendilerini süper güç olarak yutturduklarını itiraf etmeye başladı.

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, batı ülkelerinin büyük olduğunun kendilerine yutturulduğunu itiraf etti. Bugün koronavirüs aşısıyla ilgili bir yazı kaleme alan Çölaşan, “En güçlü bildiğimiz, ya da kendilerini bize öyle yutturmayı başarmış ülkeler bile bu konuda ne yapacaklarını şaşırmış durumda.” ifadesini kullandı.

Çölaşan’ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Sevgili okurlarım, adına korona denilen ve 21. yüzyılda bütün insanlık âleminin başına bela olan bulaşıcı salgın durmak bilmiyor.

Sadece bulaşıcı olsa mutlaka bir çaresi bulunurdu.

Ama aynı zamanda ölümcül…

Dünya üzerinde bulaşmadığı, ses getirmediği bir tek ülke bile yok.

En güçlü bildiğimiz, ya da kendilerini bize öyle yutturmayı başarmış ülkeler bile bu konuda ne yapacaklarını şaşırmış durumda.

★★★

İnsanlık yaşamında bugüne kadar nice salgın hastalıklara tanık olundu.

Ama böylesi görülmedi.

Hem de bilimin böylesine geliştiği bir çağda…”

Çölaşan’ın itiraf niteliğindeki bu sözleri, “Siz bu kafaya giderseniz daha çok şey yutarsınız” yorumlarına neden oldu.

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