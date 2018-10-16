Mide sarkması neden olur? Nasıl tedavi edilir?

Mide, kaslardan meydana gelen ve genişleyebilme özelliğine sahip olan yemek borusu ve ince bağırsağın hemen arasında yer alan sindirim organlarından birisi olan yemiş olduğumuz besinlerin geçici olarak depolanmasını sağlar. Ancak bazı durumlarda mide olması gereken yerin biraz aşağısına iner bu durum kişinin birtakım sorunlara maruz kalmasına ve çeşitli birçok hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur.

Midede sarkma uzmanlarca kolayca anlaşılabilen bir durumdur. Midede sarkmanın birkaç belirtisi olarak bilinenler ise uzmanlar tarafından şöyle açıklanmakta. Günümüzde toplumların oldukça sık bir şekilde yaşadıkları midede sarkma mide kaslarının zayıflamasından kaynaklanır. Tıp alanımda ise ''mide ptozu'' olarak adlandırılan bu problemin belirtileri ise: aşırı gaz, ağızdan ekşimsi ve acı su gelmesi, ağrı ve iştahsızlıktır. Mide sarkması belirtileri bulunan ve problemleri yaşamakta olan kişilerin geciktirmeden en kısa sürede alanında uzman bir doktora başvurmalıdır. Midede sarkması sıkça kabızlık gibi sindirim problemlerine neden olur. Mide sarkması özellikle de bayanlarda erkeklere göre daha çok görülür.

MİDE SARKMASI BELİRTİLERİ

Midede oluşan sarkmalar için ayırıcı tanı koyulabilecek özel bir belirti yoktur. Aşağıda belirtilen durumlarda mide sarkmasından şüphe edilir:

Nadiren üst karında hissedilen ağrı (sırt üstü pozisyonda iken ağrı azalmaktadır.)

Karın bölgesinde çıplak gözle fark edilebilen şekil bozukluğu (Özellikle yemek yedikten sonra fark edilir.)

İştah kaybı, kilo alamamak

Sindirim sorunları; bulantı, kabızlık ve hazımsızlık

Midede oluşan sarkma eğer tedavi edilmezse nadiren sarkma devam eder ve mide atonisine (kas esnekliğinin kaybolmasına) yol açmaktadır.

MİDE SARKMASI NEDEN OLUR?

Midede sarkma durumunda midenin üst tarafı yükselir aşağı bölümde kalan yarısı ise alt karına doğru esner. Aşağıda belirtilen durumlar mide sarmasına sebep olabilir:

Karın İçi Basınç Farkı: Uzun zaman açlık sonrasında midenin küçülmesi ile birlikte karın içi basınç dengesi alt üst olur. Bundan dolayı mide dışında bulunan dokular tarafından yeterli bir şekilde desteklenemez. Sonuçta midede sarkma oluşabilir. Benzer etkiye sahip olabilen bazı durumlar şunlardır:

Karın içinden tümör alınması durumu

Karın boşluğunda toplanana sıvının emilmesi

Doğum yapmak

Karın Kuvvetsizliği: Bağ dokuları ile karın içi kasları iç organlar ve mideyi yerlerinde sabit bir şekilde tutmaktadır. Bu bağ dokular ve kaslar zayıflarsa midede sarkma olur. Bu duruma sebep olabilecek bazı etkenler şunlardır:

Ani ve aşırı kilo kaybı

Karın duvarının hemen önünde yer alan kasların çok kuvvetsiz olması ve egzersiz eksikliği

Karın kaslarının değişik sebepler ile uzun süreli gergin kalarak fonksiyonunu kaybetmesi durumu

Karın bölgesinde yer alan yağ miktarının çok düşük olması (zayıf kişilerde mide sarkmasının daha çok görülmesinin sebebi budur.)

MİDE SARKMASI TEDAVİSİ

Bandaj: Bazı midede sarkma durumlarında karın etrafını desteleyecek korse ve benzeri bandajlar kullanılmaktadır.

İlaç Tedavisi: Doktor tarafından önerilen kas içine düşük dozda adenozin trifosfat yada galantamin hibromid (ATP) şırınga edilmektedir.

Sindirimi kolaylaştıran ve ağrıyı kesen ilaçlar kullanılabilir.

YAŞAM TARZI ÖNLEMLERİ

Akupunktur tedavi yöntemlerinin değerlendirebilirsiniz.

Yüzme ve yürüme gibi karın kaslarını kuvvetlendirebilecek egzersizler yapmalısınız.

Sindirim problemlerinin olmaması için küçük öğünler şeklinde ve yavaş, yavaş yemek yemelisiniz.

Duruşunuzun uygun olmasına dikkat etmelisiniz.

Halsizlik hissi yaşamamak için zengin içerikli yiyecekler yiyin ve dengeli beslenmelisiniz.

Fizik Tedavi: Midede sarkma olaylarında ilk uygulanan yöntem fizyoterapi tedavi türüdür. Uygulanan birçok yöntem uzman yönlendirilmesi ile hasta evde kendisi uygulayabilir. Tedavi sırasında;

Karına düzenli olarak masaj yapılmalı havuzda veya küvette su altında uygulanması daha iyi sonuç vermektedir.

Midede sarkmada cerrahi müdahale tavsiye edilmez. Çünkü karın kuvvetlenmediği zaman ameliyat yapılsa bile mide sarkması yeniden oluşur.