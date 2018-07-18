Mide fıtığı nedir?

Yutma borusunun en alt ucu ve mide bileşkesi beraberce yukarıya doğru göğüs içine kaymışsa buna da " kayma tipi mide fıtığı " denmektedir. Ve kayma tipi mide fıtığına daha çok reflünün olduğu durumlarda rastlanır.

Kayma tipi mide fıtığına sahip hastalarda yutma borusunun alt ucundaki daraltıcı özellikteki mekanizma bozulmuştur.

50 yaş ve üstü kişilerin yarısından fazlasında görülen bir hastalık olan mide fıtığı, çoğunlukla reflü sonucunu doğurmaktadır.

Mide fıtığı günlük fonksiyonları ortadan kaldıran ya da ciddi anlamda yaşam kalitesini düşüren bir hastalık değildir. Sadece kişide sıkıntı yaratır ve önü alınmazsa reflüyle sonuçlanacağından önlem alınmalıdır.

MİDE FITIĞININ NEDENLERİ:

Karnın iç kısmında hızla artan basınç mide fıtığının en bilindik nedenidir. Bunun dışında hamilelikte hızlı kilo artışı gerçekleşirse mide fıtığı sorunu ortaya çıkabilir. Son olarak kişinin aşırı kilolu olması mide fıtığını tetikleyen olasılıkları oluşturmaktadır.

MİDE FITIĞININ BELİRTİLERİ:

Genel anlamda mide fıtığının net bir belirtisi bulunmamakla birlikte özellikle yatma ve öne doğru eğilme pozisyonlarında midenin yemek borusu içine geri kaçması sonucunda kişiler yediklerinin ağızlarına gelmesinden ve göğüs kemiği arkasında ekşime hissinden şikayet ederler.

Bazı ender durumlarda ise sık sık öğürme ve arkasından kusma görülebilir. Kimi hastalardaysa gece başlayan öksürük, nefes almada sıkıntı duyma ya da astım şikayetlerine benzeyen sıkıntılar yaşayabilirler.

Mide fıtığı, hastalarda karın ağrısı ya da hazımsızlık sorununu doğurmaz. Nadiren olmakla birlikte büyük mide fıtığı bulunan hastalarda sırt ağrısı, çarpıntı ve göğüs kemiğinin arka kısmında sıkıntı hissederler.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.