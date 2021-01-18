Mide ekşimesine ne iyi gelir? Mide ekşimesinden kurtulmanın yolları

Midenin hasar görmemesi için uzak durulması gereken yiyecek ve içecekler olduğu gibi, tüketildiğinde mideye faydası olacak yiyecek ve içecekler de bulunuyor. Bu yazıda mide ekşimesine iyi gelecek yiyecek ve içecekleri bir araya getirdik.

Mide ekşimesine iyi gelen besinler

Ayran: Mide asitini kontrol ettiği gibi mide ekşimesine iyi gelecek besinler arasında bulunuyor.

Elma: Bu meyce de mide asitini dengede tutar. Sirkesi ise salata gibi yiyeceklere katıldığında mide ekşimesine iyi gelir.

Badem: Mide ekşimesi durumuyla karşı karşıya kaldığınız zaman birkaç adet badem yemenin iyi olacağı söylenmektedir.

Süt: Mideye oldukça faydalı olan süt, mide ekşimesine iyi gelen yiyecek ve içeceklerin en bilinenleri arasında.

Bal: Pek çok rahatsızlıklara iyi gelen bal, mide ekşimesine de faydası dokunuyor. Günlük yeteri miktarda bal yemenin birçok açıdan yararı var.

Muz: Muzu ezip, püre haline getirdikten sonra tüketmenin mide ekşimesine iyi geleceği biliniyor.