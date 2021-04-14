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Aktüel Mide bulandıran olay! 2 yaşındaki çocuğu banyo yaptırma bahanesiyle...
Aktüel

Mide bulandıran olay! 2 yaşındaki çocuğu banyo yaptırma bahanesiyle...

Uşak'ta Ceylan Tandiş ile sosyal medya üzerinden tanışan Yaşar Ercan, genç kadının 2 yaşındaki bebeğine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.Y oğun bakıma alınan minik bebeğin hayati tehlikesi sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 18:14:00 -
Mide bulandıran olay! 2 yaşındaki çocuğu banyo yaptırma bahanesiyle...

Uşak'ta Ceylan Tandiş ile sosyal medya üzerinden tanışan Yaşar Ercan, genç kadının 2 yaşındaki bebeğine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Yoğun bakıma alınan minik bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor. Anne Ceylan Tandiş'in şikayeti üzerine gözaltına alınan tecavüzcü Yaşar Ercan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceylan Tandiş, "Oğlumu sürekli banyoya yıkamaya götürüyordu. Son seferde çocuk baygın halde getirdi. Hastaneye götürdüm, doktor fark etti. Şikayetçi oldum. Daha önceden de 16 kaydı varmış" dedi.

İzmir'de ikamet eden ve 1 çocuk annesi 26 yaşındaki Ceylan Tandiş 2 buçuk yıl önce evlendiği eşi ile sorunlar yaşayınca 1.5 yıl önce annesinin yanına taşındı. Tandiş bir süre sonra sosyal medya üzerinden Yaşar Ercan isimli bir kişi ile tanıştı. İddiaya göre "Sana ve çocuğuna bakarım" diyen adama güvenen Ceylan Tandiş, Yaşar E.'nin evine taşındı. 1 ay önce birlikte yaşamaya başladılar. Ne olduysa bundan sonra oldu.

Sabah'ın haberine göre; Tandiş; "Ben ilk evliliğimi düzenli götüremedim. Eşim bize sahip çıkmadı, ilgilemedi. Çocuğuma bakmadı. Bende annemin yanına taşındım. Annemin de durumu iyi değildi. Bize bakamıyordu. 2 ay önce sosyal medya üzerinden Yaşar isimli bir adamla tanıştım. Bana evlenip boşandığını söyledi. Aramızda gönül ilişkisi oldu. 1 ay önce gelip bizi arabayla aldı Uşak'taki evine götürdü." dedi.

"Banyo yaptırma bahanesiyle alıp gidiyordu"

"1 ay kadar onun evinde kaldık" diyen genç kadın; "Arada bir oğlumu banyo yaptırayım diye alıp götürüyordu. Çocuk her defasında ağlıyordu. Geçtiğimiz Cumartesi günü yine banyoya götürdü. Bu kez çocuk baygın halde geldi. Ben ne yaptın çocuğuma dedim, bilmiyorum kanepeden düştü falan dedi. Hastaneye götürdüm, doktor muayene edince darp edilip tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Hemen şikayetçi oldum. Polis gözaltına aldı, tutuklandı şimdi." ifadelerini kullandı.

"En ağır cezayı alsın istiyorum"

"Ama oğlum hala yoğun bakımda, hayati tehlikesi devam ediyor" diyen acılı anne; "Bu adam beni kandırdı. Oğluma bunu yaptığını bilemedim. Bu adamdan sonuna kadar şikayetçiyim. En ağır cezayı alsın. Oğlumu öldürmeye teşebbüs etmiş, 2 yaşındaki bebeğe tecavüz etmiş. Oğlumda tecavüze dayalı yırtıklar var. Yalvarırım bu adam en ağır cezayı alsın" dedi.

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Yorumlar

Millet

Bu ... kesin şişlemek lazım
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selocan

o şerefsiz sapık kadar sende suçlusun .... anne hiç tanımadığın şerfsizin evine gidersen olacağı bu hakim o şerfsize ne ceza verirse aynı cezayı sanada vemeli ... yaratık
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