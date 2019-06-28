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Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı

Sözde mizah yapmak için pornocuları kullanmaya başlayan “televizyon soytarısı” Metin Uca, başörtüsünü hem siyasete hem de mide bulandırıcı esprilerine alet etti.

28 Haziran 2019 Cuma 14:59
Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı

 yeniakit.com.tr  “Televizyon soytarısı” Metin Uca, gündeme gelmek için saçmalamaya devam ediyor. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesiyle birlikte, belediye çalışanların işten çıkarılması konusunu mide bulandırıcı mizahına alet eden Uca, müstehcen filmlerin oyuncusu Mia Khalifa’nın başı kapalı fotoğrafını kullanarak, tesettürlü Müslümanlarla da dalga geçti.

Mizah değil ahlaksızlık

Yaptığı paylaşımla zeka seviyesini bir kez daha gözler önüne seren Metin Uca, Lübnan asıllı ahlaksız müstehcen filmlerin oyuncusu Mia Khalifa’nın fotoğrafını, “İSPARK yöneticisi Kübra Nur Beyrutlu” olarak tanıtarak başı kapalı bir fotoğrafını paylaştı ve yeni İBB yönetimi tarafından işten çıkarıldığını söyledi.

Uca, “Her şeyinize destek olduk, ama ilk gün göreve başlar başlamaz ispark yöneticisi, tüm benliğini işine verniş gecesini gündüzüne katıp alınteri ile işine dört elle sarılmış Kübra Nur Beyrutlu hanımı görevden almanızı anlayamadım. İstisnasız herkesi kucaklayan bu elemanı atmayınız” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:59
  1. metin uca
  2. Mia Khalifa
  3. troll

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