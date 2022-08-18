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Aktüel Mide bulandıran görüntü! Islak hamburgerin içinden bakın ne çıktı
Aktüel

Mide bulandıran görüntü! Islak hamburgerin içinden bakın ne çıktı

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'ye bağlı Küçükyalı’daki BELTUR'da, ıslak hamburger yiyen bir kişinin hamburgerinden plastik eldiven çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 16:25:00 - 2022-08-18 16:39:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Küçükyalı Beltur'a giden vatandaş, sipariş ettiği hamburgerin içinden plastik eldiven çıkınca büyük şok yaşadı.

Verdiği sipariş karşısında şoka uğrayan vatandaş o anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak İBB'ye tepki gösterdi. Yaşanan rezaletin ardından İBB'den hiçbir açıklama yapılmadı.

Rezalete tepki yağdı

Hamburgerin içindeki plastik eldiveni göstererek çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan vatandaş tepkisini dile getirirken sosyal medya kullanıcıları da Beltur'a tepki gösterdi.

İşte sosyal medyadaki o tepkiler:

- Be ne rezilliktir...

- İBB'den yiyorsa her şeyi midesi kaldırması lazım. Atların akıbeti hala belirsiz...

- İğrenç yaa... Her şeyi mi insan rezil eder. Eline ayağına bulaştırır yaaa...

- Tiksindim resmen...

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Yorumlar

Can

Oh Allaha şükür İmamoğlu a bağlıcak bir haber bulduk bu günde görev tamam

:::::::;!?

Bu kadar da olmaz, bu yine iyi başka NE yedirmez ler ki????
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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