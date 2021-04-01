Mide ameliyatsız tedavi ile 20 kilo verilebiliyor! Uzmanından önemli açıklamalar

Hastaneden yapılan açıklamada Oral, iğne ile obezite tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Obezitenin cerrahi tedavinin yanı sıra iğne ile de tedavi edilebildiğini belirten Oral, son birkaç yıldır obezite tedavisi ile alakalı gelişmelerin hız kazandığını ifade ederek, "Daha önce tablet tedavileri verilirken günümüzde mide balonu, mide botoksu ve subkutan (deri altı) iğne tedavileri de başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Artık daha çok tecrübeye sahip olduğumuz bu tedavi şekillerinden iğne tedavisi ile hastalarımız hem girişim olmadan ameliyatsız bir şekilde hem de çok fazla yan etki olmadan ideal kilolarına kavuşabilmektedir. Aslında bir şeker ilacı olan bu ilaç mide boşalmasını yavaşlatarak ve iştahı azaltarak kişinin zayıflamasına yardımcı olmaktadır. Uygun obez hastalarda kullanıldığında oldukça başarılı bir zayıflama yöntemidir." bilgilerini verdi.

İlaç insülin iğnesi gibi toplamda 6 ay boyunca her gün kullanılıyor

Oral, bu iğnenin genel olarak vücut-kitle endeksi (BMI) 30’un üzerinde olan veya 27 ve üzerinde eşlik eden kronik hastalığı olan kişilerde uygulanabildiğini belirterek, şunları aktardı:

"Bu kronik rahatsızlıklardan bazıları kardiyovasküler hastalık, diyabet, hipertansiyon ya da kalp krizi hikayesi olabilmektedir.

İlaç insülin iğnesi gibi toplamda 6 ay boyunca her gün kullanılıyor. Günde 1 kez uygulanıyor. İlacın dozu haftadan haftaya yavaş yavaş arttırılıyor. İlaç iştahı keserek mideyi yavaşlatıyor ve tokluk hissi veriyor. Fakat hastalar mutlaka bu ilacı 6 ay kullanmalıdır diyemeyiz. Hasta, örneğin 3 ayda ideal kilosuna ulaşıyorsa ilaç kullanımını kesebilmektedir."

"Zayıflama miktarı hastadan hastaya değişiyor"

Oral, hastaların iğneyi kullanmaya başladıktan sonra iştahlarının kesilmeye başladığını net bir şekilde görebildiğini ifade ederek, 2-3 ay içerisinde 20 kilo verebilen hastalara şahit olduğunu kaydetti.

Oral, "Hasta zaten kullandığı ilk haftadan itibaren zayıflamaya başlıyor. Zayıflama miktarı hastadan hastaya değişiyor. Bazı hastalarda ilk haftalarda çok kilo verilebilirken bazılarında ise tedavinin sonlarına doğru kilo verme hızlanıyor. İlaç bırakılırken birden kesilebilmektedir." bilgisini verdi.

“İlaç sonrası yemek düzeni kazanılıyor”

“Fakat şunun anlaşılması gerekir, bu bir yol arkadaşıdır. Yani tedavi alan hasta, ilaçla birlikte kilo verirken edindiği yemek düzeni alışkanlığını ilaçtan sonra da sürdürmelidir. Zaten beden bu noktada 6 ay içerisinde bu yeme düzenine alışacaktır ama hasta ilaçtan sonra tekrar eski alışkanlıklarına dönerse verdiği kiloları kaçınılmaz bir şekilde alacaktır. İlaç, hastanın yemesi durumunda kalıcı bir etki bırakmamaktadır. Burada önemli olan kilo veremeyen kişilere kilo verdirip onları bu sağlıklı beslenme düzenine alıştırabilmektir.”

"Obezite tedavi edildiğinde birçok metabolik hastalığın önüne geçilir"

Oral, obezitenin hayati tehlikeye sebep olan birçok hastalığa yol açtığını belirterek, bu tedavinin dolaylı olarak birçok hastalığın da önüne geçtiğini kaydetti. Obezitenin dünyada görülme sıklığının her yıl giderek arttığını aktaran Oral, obezitenin birçok hastalıkla ilişkisi bulunduğunu ve birçok hastalığın gidişatını kötüleştirebildiğini ifade etti.

Obezite ile ilgili hastalıklara bakıldığında; diyabet ve İnsülin direnci, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, felç (inme), kanserler ve astımın öne çıktığını aktaran Alihan Oral, şöyle devam etti:

"Obezitenin tanısı beden kütle endeksi ile konur. BMI’ya göre kişinin durumu şöyle belirlenir: BMI’si 18,5 altı olanlar zayıf, 18,6-24,9 arası normal, 25-29,9 arası fazla kilolu, 30-34,9 arası obez, 35-39,9 arası ciddi obez ve 40 üzeri morbid obez olarak değerlendirilir.

Obezitenin tedavisi, obezite tedavi edildiğinde birçok metabolik hastalığın veya kanserin önüne geçileceğinden halk sağlığı açısından çok önemli yer tutmaktadır. Diyet, yaşam tarzı değişikliği, hareketli yaşam ve egzersiz bazen yeterli olmamaktadır. Bu aşamada medikal tedaviler yardımcı olabilmektedir. Cerrahi işlem olmadan medikal tedaviler yardımıyla da hastalar kilo verebilmekte ve sağlıklı kilolarına dönebilmektedirler."