Mide ağrısına ne iyi gelir?
Mide ağrısı hemen hepimizin zaman zaman rahatsız oluruz.
Mide ağrısına ne iyi gelir? diye düşünüyorsanız çareyi mide ağrısını azaltan, hatta yeri geldiğinde dindiren bu doğal malzemelerde bulabilirsiniz.
Mide ağrısına iyi gelen yiyecekler şöyle:
- Süt ve yoğurt
- Tarçın
- Muz
- Keten tohumu
- Kimyon
- Armut
- Nane
- Zeytinyağı
Mide ağrısına ne iyi gelir?
Süt ve yoğurt
Eğer laktoz intoleransınız yoksa mide ağrısı için destek alabileceğiniz yiyecek ve içeceklerin başında süt ve yoğurt geliyor. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olan bir bardak süt ya da bir kase ev yapımı doğal yoğurtla mide ağrılarının üstesinden kolayca gelebilir, kısa sürede midenizin rahatladığını görebilirsiniz. Ancak laktoz intoleransınız varsa ya da süt ve süt ürünlerine karşı vücudunuz farklı reaksiyonlar gösteriyorsa uzak durmalısınız.
Çocuklarda mide bulantisi nasıl geçer?
Çocuklarda mide bulantısına iyi gelen besinler aşağıda yer alıyor;
- Nane limon
- Beyaz leblebi
- Tuzlu çubuk kraker
- Hindistan cevizi suyu
- Patetes haşlaması
- Tuzlu ayran
- Uzun süre dinlenmek