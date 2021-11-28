  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Mide ağrısına ne iyi gelir?
Kadın - Aile

Mide ağrısına ne iyi gelir?

Mide ağrısı hemen hepimizin zaman zaman rahatsız oluruz.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 20:03:00 - 2021-11-28 20:26:37
Mide ağrısına ne iyi gelir?

Mide ağrısına ne iyi gelir? diye düşünüyorsanız çareyi mide ağrısını azaltan, hatta yeri geldiğinde dindiren bu doğal malzemelerde bulabilirsiniz. 

Mide ağrısına iyi gelen yiyecekler şöyle:

  • Süt ve yoğurt
  • Tarçın
  • Muz
  • Keten tohumu
  • Kimyon
  • Armut
  • Nane
  • Zeytinyağı

Mide ağrısına ne iyi gelir?

Süt ve yoğurt

Eğer laktoz intoleransınız yoksa mide ağrısı için destek alabileceğiniz yiyecek ve içeceklerin başında süt ve yoğurt geliyor. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olan bir bardak süt ya da bir kase ev yapımı doğal yoğurtla mide ağrılarının üstesinden kolayca gelebilir, kısa sürede midenizin rahatladığını görebilirsiniz. Ancak laktoz intoleransınız varsa ya da süt ve süt ürünlerine karşı vücudunuz farklı reaksiyonlar gösteriyorsa uzak durmalısınız.

Çocuklarda mide bulantisi nasıl geçer?

Çocuklarda mide bulantısına iyi gelen besinler aşağıda yer alıyor;

  • Nane limon
  • Beyaz leblebi
  • Tuzlu çubuk kraker
  • Hindistan cevizi suyu
  • Patetes haşlaması
  • Tuzlu ayran
  • Uzun süre dinlenmek

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu İBB’den attığının 3 katı yandaş aldı
Gündem

İmamoğlu İBB’den attığının 3 katı yandaş aldı

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB’de işten çıkardığının 3 katından fazla işçi aldığını açık..
AK Partili isimden dolar çıkışı: Bunu yapsak dolar 5 liraya düşerdi ama...
Gündem

AK Partili isimden dolar çıkışı: Bunu yapsak dolar 5 liraya düşerdi ama...

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Hükümet popülist politikalar yapsaydı ki çok kolaydı; faizi 2 puan artırırdı, döviz 5 liraya dü..
Muharrem İnce'den skandal hareket... Tanışmak istediği çocuk Arap çıkınca...
Siyaset

Muharrem İnce'den skandal hareket... Tanışmak istediği çocuk Arap çıkınca...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin esnaf ziyaretleri sırasında sokakta tanışmak istediği çocuğun "Arap" olduğunu öğrenince sır..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay