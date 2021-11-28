Mide ağrısına ne iyi gelir? diye düşünüyorsanız çareyi mide ağrısını azaltan, hatta yeri geldiğinde dindiren bu doğal malzemelerde bulabilirsiniz.

Mide ağrısına iyi gelen yiyecekler şöyle:

Süt ve yoğurt

Tarçın

Muz

Keten tohumu

Kimyon

Armut

Nane

Zeytinyağı

Mide ağrısına ne iyi gelir?

Süt ve yoğurt

Eğer laktoz intoleransınız yoksa mide ağrısı için destek alabileceğiniz yiyecek ve içeceklerin başında süt ve yoğurt geliyor. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olan bir bardak süt ya da bir kase ev yapımı doğal yoğurtla mide ağrılarının üstesinden kolayca gelebilir, kısa sürede midenizin rahatladığını görebilirsiniz. Ancak laktoz intoleransınız varsa ya da süt ve süt ürünlerine karşı vücudunuz farklı reaksiyonlar gösteriyorsa uzak durmalısınız.

Çocuklarda mide bulantisi nasıl geçer?

Çocuklarda mide bulantısına iyi gelen besinler aşağıda yer alıyor;