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Mide ağrınızı dakikalar içinde bıçak gibi kesecek nefis bir şurup

Mide ağrısı sorununuzun arkasında bir hastalık yoksa yalnızca sindirim sorunların nedeniyle bu duruma maruz kalıyorsanız; size şahane bir tavsiyemiz var.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:07
Mide ağrınızı dakikalar içinde bıçak gibi kesecek nefis bir şurup

Sindirim sistemi sorunları, yağlı yemekler ya da çeşitli hastalıklar zaman zaman mide ağrısı sorunuyla karşılaşmamıza yol açar. Böyle durumlarda ağrı geçene kadar kıvranırız. Mide sorunları sırasında hemencecik ilaca sarılmadan alternatif yöntemlere de başvurabilirsiniz. Doğada bulunan birçok bitki ve meyve mide-sindirim sorunlarını en etkili ilaçlardan bile daha hızlı keser. İşte, hızlıca hazırlayabileceğiniz mide ağrısı kesen bitki çayı tarifi...

Elma çayı / Elma şurubu

Malzemeler

  • Yarım adet elma
  • Yarım adet rendelenmiş havuç
  • Bal

Bir buçuk bardak suyu tencereye alın.

Su ılınınca tencerenin içerisine elma ve havuçları ekleyip kısık ateşte yaklaşık yarım saat kaynatın.

Yarım saatin ardından çayınızı süzün.

Arzu ederseniz çayınıza bal ekleyip içebilirsiniz.

Hazırlayacağınız bu şurup, mide ağrılarınızı hızla kesecektir.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:07
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