Microsoft’tun 1,5 Milyar dolarlık BAE yatırımına ABD’den o yüzden sert tepki geldi! Herkes şokta

Teknoloji devi Microsoft’un (MSFT) BAE merkezli yapay zekâ şirketi G42’ye yaptığı 1,5 milyar dolarlık yatırım, şirketin Çin ile olan tarihsel bağları nedeniyle ABD2de Cumhuriyetçi milletvekillerinin eleştirilerine neden oldu.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul ve Çin Seçim Komitesi Başkanı John Moolenaar, Joe Biden yönetiminden anlaşmanın istihbarat değerlendirmesini talep etti.

Dünkü bir mektupta Cumhuriyetçi milletvekilleri, anlaşmanın ikinci aşamasına geçmeden önce ihracat kısıtlamalı yarı iletken çipler ve model ağırlıklarının transferini içeren bir brifing talep etti.

Milletvekilleri mektupta, “Kongre danışmanlığı veya net tanımlanmış düzenlemeler olmadan, ABD menşeli son derece hassas teknolojinin benzeri görülmemiş transferini içeren bir ortaklığı hızla ilerletme girişimlerinden derin endişe duyuyoruz.” dedi.

Ayrıca, Microsoft anlaşması daha da ilerlemeden önce G42’nin Çin Komünist Partisi, askeri ve hükümet ile olan bağlarının ABD tarafından değerlendirilmesini istediler.

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Microsoft ise ABD hükümeti ile yakın çalıştığını ve “ABD ulusal güvenliğinin öncelikli bir öncelik olmaya devam edeceğini” belirtirken, Çin Büyükelçiliği, “ABD, uydurma güvenlik gerekçeleriyle Çinli şirketler ile diğer ülkeler arasındaki işbirliğini defalarca baltaladı.” dedi.

Bu neden önemli diye sorarsan, ABD Çin’in Ortadoğu ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki etkisinden giderek daha fazla endişe duymaya başladı. G42, şubat ayında Çin’deki yatırımlarını elden çıkardığını ve ABD’nin kısıtlamalarına uymayı kabul ettiğini duyurdu.

Bu gelişme, Microsoft’un Çin’deki son hamlelerinin ardından geldi. Mayıs ayının başlarında teknoloji devi, Pekin ve Washington arasındaki artan teknoloji gerilimleri nedeniyle Çin merkezli yapay zekâ ekibini ülke dışına taşınmaya çağırdı. Bu ay, Microsoft’un ayrıca Çin’deki personelinden iş yerinde Android telefonlardan iPhone’lara geçmelerini istediği bildirildi, ki bu da küresel Güvenli Gelecek Girişimi’nin bir parçası olarak görülüyor.