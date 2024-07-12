  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bankada parası olanlar dikkat! Banka şifrelerinizi hemen değiştirin!

Türk devi satıldı: Enerji sektöründe dengeler değişti! Çalışmalara başladılar... Çok konuşulacak sözler

Hindistan Türkiye'den sipariş etti! Avrupa Türkiye'nin kapısını çaldı: Avrupa’ya kasa kasa gönderiliyor!

Zampara Sapık Adnan Oktar kendini böyle savundu! 'Harama el sürmem'

Çin ve Rusya'dan ortak işbirliği! The Times yazdı: Kuzey Kutbu'nda ticaret yolu açıyor! flaş karar

İYİ Parti’nin oy oranı bakın ne kadarmış!

İşte bu yüzden solcuların hedefinde! Süleyman Soylu’dan Kur’an tilaveti

Hollanda'nın patronundan Avrupa'yı sallayacak açıklama: Finali Türkiye hak ediyordu

Ankara bunu konuşuyor! Davutoğlu’ndan bomba “Erdoğan” çıkışı: Teklif gelirse…

Frank Hoogerbeets'ten gündemi sarsacak uyarı: Tetikte olun, 8 şiddetinde deprem yaşayabiliriz
Dünya Microsoft’tun 1,5 Milyar dolarlık BAE yatırımına ABD’den o yüzden sert tepki geldi! Herkes şokta
Dünya

Microsoft’tun 1,5 Milyar dolarlık BAE yatırımına ABD’den o yüzden sert tepki geldi! Herkes şokta

Yeniakit Publisher
2024-07-12 22:50:00 -
Microsoft’tun 1,5 Milyar dolarlık BAE yatırımına ABD’den o yüzden sert tepki geldi! Herkes şokta

Teknoloji devi Microsoft’un (MSFT) BAE merkezli yapay zekâ şirketi G42’ye yaptığı 1,5 milyar dolarlık yatırımı eleştirilerine neden oldu. Sert tepki gösterdi.

Teknoloji devi Microsoft’un (MSFT) BAE merkezli yapay zekâ şirketi G42’ye yaptığı 1,5 milyar dolarlık yatırım, şirketin Çin ile olan tarihsel bağları nedeniyle ABD2de Cumhuriyetçi milletvekillerinin eleştirilerine neden oldu.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul ve Çin Seçim Komitesi Başkanı John Moolenaar, Joe Biden yönetiminden anlaşmanın istihbarat değerlendirmesini talep etti.

Dünkü bir mektupta Cumhuriyetçi milletvekilleri, anlaşmanın ikinci aşamasına geçmeden önce ihracat kısıtlamalı yarı iletken çipler ve model ağırlıklarının transferini içeren bir brifing talep etti.

Milletvekilleri mektupta, “Kongre danışmanlığı veya net tanımlanmış düzenlemeler olmadan, ABD menşeli son derece hassas teknolojinin benzeri görülmemiş transferini içeren bir ortaklığı hızla ilerletme girişimlerinden derin endişe duyuyoruz.” dedi.

Ayrıca, Microsoft anlaşması daha da ilerlemeden önce G42’nin Çin Komünist Partisi, askeri ve hükümet ile olan bağlarının ABD tarafından değerlendirilmesini istediler.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Microsoft ise ABD hükümeti ile yakın çalıştığını ve “ABD ulusal güvenliğinin öncelikli bir öncelik olmaya devam edeceğini” belirtirken, Çin Büyükelçiliği, “ABD, uydurma güvenlik gerekçeleriyle Çinli şirketler ile diğer ülkeler arasındaki işbirliğini defalarca baltaladı.” dedi.

Bu neden önemli diye sorarsan, ABD Çin’in Ortadoğu ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki etkisinden giderek daha fazla endişe duymaya başladı. G42, şubat ayında Çin’deki yatırımlarını elden çıkardığını ve ABD’nin kısıtlamalarına uymayı kabul ettiğini duyurdu.

Bu gelişme, Microsoft’un Çin’deki son hamlelerinin ardından geldi. Mayıs ayının başlarında teknoloji devi, Pekin ve Washington arasındaki artan teknoloji gerilimleri nedeniyle Çin merkezli yapay zekâ ekibini ülke dışına taşınmaya çağırdı. Bu ay, Microsoft’un ayrıca Çin’deki personelinden iş yerinde Android telefonlardan iPhone’lara geçmelerini istediği bildirildi, ki bu da küresel Güvenli Gelecek Girişimi’nin bir parçası olarak görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23