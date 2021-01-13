  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Microsoft: WhatsApp'ı bırakıp o uygulamaya geçin!
Teknoloji

Microsoft: WhatsApp'ı bırakıp o uygulamaya geçin!

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kullanıcıların tepkisine neden olurken, rakip uygulamalar ise bu durumu fırsat bilip pek çok yeni kullanıcı kazandı. Microsoft da bu konuda sessiz kalmayarak 'Skype kullanın' tavsiyesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 09:12:00 - 2021-01-13 11:07:47
Microsoft: WhatsApp'ı bırakıp o uygulamaya geçin!

MSN Messenger ve Windows Live Messenger ile uzun yıllar kullanıcıların iletişimde kalmasını sağlayan ve sonrasında Skype ile yola devam eden Microsoft, WhatsApp'ı terk eden kullanıcılara kendi uygulamasını tavsiye etti.

Skype'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Facebook ve WhatsApp'a göndermede bulunan Microsoft, gizliliğe önem verdiklerinin altını çizerken kişisel verileri üçüncü şahıslara satmadıklarını kaydetti.

Kullanıcıların özellikle şu günlerde gizlilik konusunda hassas olduğunun farkında olan şirket, paylaştığı tweet'te Skype'ın gizlilik kurallarını detaylıca anlatan bir bağlantı adresi vermeyi de ihmal etmedi.

Whatsapp ne demişti?

WhatsApp, 8 Şubat tarihine kadar yeni gizlilik sözleşmesini kullanıcıların kabul etmesini istiyor. Ancak bunu bir seçenek olarak sunmayıp kullanıcılara zorla kabul ettirmeye çalışması ise tepki topluyor. Bu nedenle Telegram, Signal gibi uygulamalar da bu krizi fırsata çevirerek pek çok yeni kullanıcı kazanmış durumda.

Telegram görüntülü konuşma Telegram nasıl kullanılır? Telegram mesajlaşma nasıl olur?
Telegram görüntülü konuşma Telegram nasıl kullanılır? Telegram mesajlaşma nasıl olur?

Teknoloji

Telegram görüntülü konuşma Telegram nasıl kullanılır? Telegram mesajlaşma nasıl olur?

Telegram grup araması nasıl yapılır?
Telegram grup araması nasıl yapılır?

Teknoloji

Telegram grup araması nasıl yapılır?

Telegram’da kişi nasıl engellenir? Telegram grubunda kişi engelleme nasıl yapılır?
Telegram’da kişi nasıl engellenir? Telegram grubunda kişi engelleme nasıl yapılır?

Teknoloji

Telegram’da kişi nasıl engellenir? Telegram grubunda kişi engelleme nasıl yapılır?

Telegram’da numara nasıl gizlenir?
Telegram’da numara nasıl gizlenir?

Teknoloji

Telegram’da numara nasıl gizlenir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ahmet

Türkiyeli olarak tavsiyemiz, sahibi whatsappın turşusunu kursun.Bize lazım değil whatsapp.
  • Yanıtla

taşeron-mandacı zihniyetler hem solda hem sağda var. Hepsinin köküne kibrit suyu. - TÜRK

Daha beteri
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Kur'an'ın o Türkçe tefsiri için Rusya'dan skandal hamle! Türkiye'den 'müdahil olma' talebi geldi
Dünya

Kur'an'ın o Türkçe tefsiri için Rusya'dan skandal hamle! Türkiye'den 'müdahil olma' talebi geldi

Müellifi Bediüzzaman Said Nursi olan Risale-i Nur tefsirleri için Rusya'dan skandal bir hamle geldi. Daha önce Rusça tercümeleri yasaklayan ..
Savunma Sanayii'ndeki köstebek belli oldu! Evinden çıkan para şoke etti
Gündem

Savunma Sanayii'ndeki köstebek belli oldu! Evinden çıkan para şoke etti

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki ihaleleri sızdıran Yusuf Hakan Özbilgin'in evinden 5 milyon euro çıktı.
Miçotakis'ten sürpriz 'Türkiye' çıkışı!
Dünya

Miçotakis'ten sürpriz 'Türkiye' çıkışı! "En başından beri amacımız o"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 25 Ocak'ta yeniden başlatılacağı açıklanan istikşafi görüşmelerin öncesinde verdiği özel mülakatınd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay