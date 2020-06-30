Microsoft tüm mağazalarını kapatma kararı aldı

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında evden çalışma sistemine geçen teknoloji devi Microsoft, dünya çapındaki tüm mağazalarını kapatma kararı aldığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ABD'de ve diğer tüm ülkelerde yer alan Microsoft mağazalarının tamamen kapatılacağı; New York, Londra, Sidney ve Redmond'taki Microsoft kampüsündeki mağazaların ise 'deneyim merkezi' olarak tekrar tasarlanacağı belirtildi.