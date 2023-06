Microsoft'tan kötü haber! Ünlü şirket sektöre paylaştı: Dosya Gezgini’ndeki CPU hatasını kabul ediyor

Redmond merkezli şirket, özellikle kullanıcıların paylaşılan dosyalar/klasörler için “Gelişmiş Güvenlik Ayarları” iletişim kutusundaki “Etkin Erişim” menüsünün engellendiğini söylüyor. Kullanıcı bir işlem yaptığında sistem doğru şekilde yanıt vermiyor. Ayrıca explorer.exe’nin Gelişmiş Güvenlik ayarları iletişim kutusu kapatıldıktan sonra CPU kullanmaya devam ettiği belirtiliyor.

Microsoft, Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın alma teklifini düzenleyici kurumlara onaylatma çabalarının bir parçası olarak bir süre önce mahkemede ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile karşı karşıya geldi. Bu olay bir yana dursun, sunulan belgelerde ise önemli bilgilerin yer aldığı görüldü.

Microsoft, yüksek CPU kullanımının oturum açmış olan kullanıcı oturumu kapatana ya da sistem yeniden başlatılana kadar Windows 11 sistemini rahatsız etmeye devam edeceğini açıkladı. Bu Dosya Gezgini hatası Windows 11 21H2 ve 22H2 için yayınlanan KB5026368 ve KB5026372 güncellemeleriyle gün yüzüne çıktı.

İlginç olan şey ise Microsoft’un sorunları bir aydan fazla bir zamanda kabul etmesi. Şu anda bu özelliğe erişirken yüksek CPU kullanımı yaşıyorsanız, Microsoft’un önerdiği gibi oturumu/bilgisayarı yeniden başlatabilirsiniz. Son olarak, bu ay içinde kullanıma sunulacak bir güncellemeyle hatanın giderilmesi bekleniyor.

Microsoft yeni konsollar 2028'de bekliyor

Konsollardan bahsetmişken, belgeler Microsoft'un önerdiği 10 yıllık Call of Duty anlaşmasının PlayStation 6'da serinin yeni oyunlarını göreceğini de ortaya koyuyor, çünkü Microsoft yeni nesil konsolların 2028'de çıkmasını bekliyor. Microsoft, yeni nesil konsolların 2028 sonbaharından önce piyasaya sürülmesini bekliyor. Daha önceki haberlerde ise PlayStation 6’nın 2027 yılında çıkabileceği iddia edilmişti. Microsoft’un bu tarihi kullanma nedeni elbette Call of Duty ile ilgili. Yeni nesil konsollar bu tarih içerisinde çıkarsa Microsoft’un önerdiği 10 yıllık Call of Duty teklifi kapsamında PS6, serinin oyununa ev sahipliği yapabilecek. Microsoft ayrıca belgelerde Call of Duty oyunlarının Xbox ve Playstation’da “eşit” statüde olacağını da yine vurguluyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO