Microsoft, konuşmaları aktaran yeni Android virüsü keşfetti

Microsoft tarafından yayınlanan bir raporda yeni Android virüsü tespit edildiği belirtildi.

Fidye yazılımı olarak da söylenen yeni Android virüsü, son derece ilginç özelliklere sahip olduğu belirtiliyor.

Yeni yazılım türünde bu virüs cihazınızı hemen ele geçirmiyor. Bunun yerine kendisini telefonun içinde saklıyor. Daha sonra cihazınızı kullanmanızı engelliyor.

Android cihazlarına rahatlıkla bulaşabilen bu virüs, gelen çağrıların arkasında rahat bir şekilde gizlenebiliyor. Eğer yazılımı yükleyen kişi isterse, sizin cihazınızda yer alan bütün konuşmaları kendisine gönderebilir. Üstelik kendisini güçlü bir şekilde gizleyebildiği için kolay kolay tespit edilemiyor