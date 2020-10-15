  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Microsoft, konuşmaları aktaran yeni Android virüsü keşfetti
Teknoloji

Microsoft, konuşmaları aktaran yeni Android virüsü keşfetti

Yeni yayınlanan raporda Microsoft, telefonu ele geçirmek yerine içinde saklanan ve konuşmaları aktarabilen bir Android virüsü buldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 17:43:00 -
Microsoft, konuşmaları aktaran yeni Android virüsü keşfetti

Microsoft tarafından yayınlanan bir raporda yeni Android virüsü tespit edildiği belirtildi.

Fidye yazılımı olarak da söylenen yeni Android virüsü, son derece ilginç özelliklere sahip olduğu belirtiliyor.

Yeni yazılım türünde bu virüs cihazınızı hemen ele geçirmiyor. Bunun yerine kendisini telefonun içinde saklıyor. Daha sonra cihazınızı kullanmanızı engelliyor.

Android cihazlarına rahatlıkla bulaşabilen bu virüs, gelen çağrıların arkasında rahat bir şekilde gizlenebiliyor. Eğer yazılımı yükleyen kişi isterse, sizin cihazınızda yer alan bütün konuşmaları kendisine gönderebilir. Üstelik kendisini güçlü bir şekilde gizleyebildiği için kolay kolay tespit edilemiyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bomba açıklama! Rusya’nın asıl amacını böyle duyurdu
Siyaset

Bomba açıklama! Rusya’nın asıl amacını böyle duyurdu

Rusya uzmanı Azerbaycanlı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yıllardır çözülemeyen Karabağ meselesinde Türkiye’yi d..
Kaan Sarıaydın tarih vererek açıkladı! Ortalık fena karışacak
Gündem

Kaan Sarıaydın tarih vererek açıkladı! Ortalık fena karışacak

Stratejist, ekonomist Kaan Sarıaydın, Mart ayına kadar dünya genelinde bir takım olayların meydana geleceğini öne sürdü.
Alman devi Yunanistan'ı terk ediyor! Rotayı Türkiye'ye çevirdi
Ekonomi

Alman devi Yunanistan'ı terk ediyor! Rotayı Türkiye'ye çevirdi

Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens Hausegerate (BSH) - Pitsos'un üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacağını ilan etti...
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay