Miçotakis’in vekilinden Meis itirafı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de haklı mücadelesi devam ederken, Yunanistan’ın uluslararası hukuka uymayan hareketleri ve açıklamaları kendi milletvekilleri tarafından da eleştiriliyor. Yunan muhalif milletvekili Dimitris Kammenos’un 3 gün önceki “Lahey’e gidersek kaybederiz” itirafı sonrası iktidar milletvekili olan Dış ilişkiler profesörü Dimitris Keridis, Türkiye’nin davasında haklı olduğunu söyledi. Keridis, “Adalar Denizi sadece Yunanistan’a ait değil. Ege sularının büyük kısmı uluslararası sulardır. Yaklaşık yüzde 40’ı ve tam olarak bu yüzden uluslararası suların Yunan denizi olmadığı gerçeğini sadece Türkler değil geri kalan gezegen de söylüyor. Ne Ruslar ne de Amerikalılar hiçbir zaman Adalar Denizi’nin bir Yunan denizi olmasını istemedi. Herkes Adalar Denizi’nin çoğunluğunun uluslararası sular olmasını istiyor ki özgürce geçebilsinler” dedi.

“Büyük adaletsizlik var”

Başbakan Miçotakis’in vekili olan Keridis, şöyle devam etti: “Ege’ye Türkiye’nin de kıyıları var. Türklerin de bu denizde bir kıyısı ve iki adası var. Olaylara Türkiye’nin gözünden bakarsak eğer ortada çok büyük bir adaletsizlik var. Türkiye’nin Batı bölgesinde yaklaşık 40 milyon insan var. Meis adasında ise sadece 482 kişi bulunuyor. Uluslararası mahkemeden Yunanistan’ın lehine bir karar çıkmaz. En iyi karar çoğunlukla lehimize bir uzlaşma kararı çıkarmaktır.”