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Dünya Miçotakis hükümetine cinsel saldırıyı gizleme suçlaması
Dünya

Miçotakis hükümetine cinsel saldırıyı gizleme suçlaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ulusal Tiyatro'nun eski Sanat Yönetmeni Dimitris Lignadis'in çocuklara yönelik cinsel tacizini gizlemediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 21:50:00 - 2021-02-25 21:50:25
Miçotakis hükümetine cinsel saldırıyı gizleme suçlaması

Yunanistan'da muhalefet kanadı, birden fazla çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan Dimitris Lignadis'in hükümet tarafından korunduğunu iddia ediyor.

Bugün parlamentoda milletvekillerine seslenen Mitsotakis ise, muhalefeti ve bazı sol görüşlü basın kuruluşlarını, skandalla ilgili başlatılan kamusal tartışmaya "çamur" atmakla ve "demagoji zehri" yaymakla suçladı.

Başbakan Kyriakos Mitsotakis ve Kültür Bakanı Lina Mendoni, Lignadis'i Yunanistan Ulusal Tiyatrosuna atadıkları gerekçesiyle ülkedeki muhalefet partilerince sert şekilde eleştiriliyor.

Şüpheliye gözaltı kararı

Biri 14 yaşında iki çocuğa cinsel saldırıyla suçlanan Dimitris Lignadis geçtiğimiz hafta sonu gözaltına alınmıştı.

Yunan medyasındaki haberlere göre, suçlamaların yoğunlaşmasının ardından dün gözaltına alınan Lignadis, avukatı aracılığıyla hakkındaki suçlamaları reddetti.

Görevinden istifa etmişti

Lignadis, hakkındaki iddiaların kamuoyunda yoğunlaşması üzerine 6 Şubat'ta Yunanistan Ulusal Tiyatrosundaki görevinden istifa etmişti.

Yunanistan'da eski olimpiyat şampiyonu yelkenci Sofia Bekatorou da 1998'de Yunan Yelken Federasyonundan bir yöneticinin cinsel istismarına uğradığını açıklamıştı. Bu olayın ardından spor ve sanat dünyasından birçok kişi, cinsel istismar ve pedofili iddialarıyla gündeme gelmişti.

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