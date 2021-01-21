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Dünya Miçotakis haddini aştı! Tepki çeken Türkiye açıklaması
Dünya

Miçotakis haddini aştı! Tepki çeken Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz ve Ege'de provokasyonlara imza atan Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis son açıklamasında Ankara'yı üstü kapalı tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 17:17:00 -
Miçotakis haddini aştı! Tepki çeken Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye hep dostluk eli uzattığını söyleyerek "Sorunlar çözülebilir. Çözemezsek mahkemeye gideriz. Uluslararası mahkemeler bunun için var" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kanada merkezli Monocle dergisine verdiği mülakatta ülkesinin uluslararası alanda yeni bir marka yaratma çabası, yeniden tanımlanan jeopolitik rolü ve Türkiye ile ilişkiler konusunda mesajlar verdi.

Üstü kapalı mahkeme tehdidi

DW'nin haberine göre, Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimle ilgili konuşan Miçotakis, "Ben Türkiye'ye hep dostluk eli uzattım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hep oturup temel görüş ayrılığımızı, yani deniz yetki alanları sınırlarının belirlenmesi konusunu konuşmaya teşvik ettim. Bu, on yıllar öncesine dayanan bir konu ama çözebiliriz. Çözemezsek Uluslararası Adalet Divanı'na gideriz. Uluslararası mahkemeler bunun için var" ifadelerini kullandı.

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