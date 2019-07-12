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Miçotakis “FETÖ” sözünü tutacak mı?

15 Temmuz hain darbe girişimine katılan hainlerin yuvası haline gelen Yunanistan’ın yeni Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iltica hakkına sahip olmayanların Türkiye’ye iade edileceğini söylemesinin ardından FETÖ’cülerin Türkiye’ye iadesi konusu tekrar gündeme geldi.

12 Temmuz 2019 Cuma 09:40
Miçotakis “FETÖ” sözünü tutacak mı?

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

15 Temmuz hain darbe girişimine katılan hainlerin yuvası haline gelen Yunanistan’ın yeni Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iltica hakkına sahip olmayanların Türkiye’ye iade edileceğini söylemesinin ardından FETÖ’cülerin Türkiye’ye iadesi konusu tekrar gündeme geldi. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, “Çipras’ın söylediklerinin hiçbir zaman doğruluk payı olmadı. Yeni Başbakan’ın bu söylemlerini takipçisi olacağız. Yeni yönetime bu konuda taleplerimizi yenileyeceğiz” dedi.


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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:40
  1. Ankara
  2. 15 Temmuz
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  5. Kiryakos Miçotakis
  6. FETÖ
  7. Türkiye
  8. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu
  9. Akit

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