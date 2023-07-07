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Dünya Miçotakis ABD'nin gözüne girmek için sonunda bunu da yaptı
Dünya

Miçotakis ABD'nin gözüne girmek için sonunda bunu da yaptı

Yeniakit Publisher
2023-07-07 21:58:00 -
Miçotakis ABD'nin gözüne girmek için sonunda bunu da yaptı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'nin gözüne girmek için yeni dönemde skandal bir karara imza atacağını açıkladı.

"Eşcinsel evlilik bir noktada gerçekleşecek ve bu bizim stratejimizin bir parçası." diyen Miçotakis, Bloomberg'e verdiği mülakatta "Yunan toplumu buna hazır" ifadesini kullandı.

Eşcinsel evlilikler Batı Avrupa'nın büyük bir bölümünde yasal olarak tanınırken, medeni birlikteliklerin mevcut olduğu İtalya ve Yunanistan ile Doğu Avrupa'daki diğer AB üyesi ülkelerinin çoğunda tanınmıyor.

Öncü Ortodoks Kilisesi

Ülkdeki eşcinsel birlikteliklerin yasallaşması yolundaki ilk adımlar Yunan Ortodoks Kilisesi'nin yanı sıra muhafazakarların muhalefetine rağmen Aleksis Çipras lideriğindeki sol görüşlü SYRZIA Partisi'nin iktidarı döneminde atılmıştı.

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