MİÇO’lar yeteneklerini 17 Burda AVM’de sergiledi

Anadolu Etap’ın Çanakkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle Kumkale Çiftliğinde eğitim verdiği misafir işçi çocukları (MİÇO), yaz boyunca yaptıkları çalışmaları 17 Burda Alışveriş Merkezinde (AVM) sergiledi.

Kumkale Çiftliğinde Çanakkale Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen yaz eğitimlerine katılan MİÇO’lar gösteride, yaz boyunca aldıkları eğitimler doğrultusunda yaptıkları çalışmaları izleyicilere sunma imkanı buldu. Programa katılanlar arasında Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Çanakkale Milli Eğitim Şube Müdürü Nedim Şahin, Çanakkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Akyol ile Çanakkale Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcıları Funda Ünsal, Şükriye Özkan Gür ve Kadir Durmaz da yer aldı.

MİÇO’ların halk dansları, skeçler, yoğurt kapları ve bambu çubuklarından yaptıkları malzemelerle düzenledikleri bateri şovun yanı sıra sportif oyun gösterisi, müzik ve şiir dinletileri Çanakkaleliler tarafından büyük ilgi gördü. Gösteriye değişik yaş gruplarından 89 çocuk katılırken çocukların yaptığı görsel sanatlara yönelik eserleri de alışveriş merkezinin sergi alanında ziyaretçilere açıldı. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre Türkiye’nin en büyük meyve yetiştiricisi ve meyve suyu üreticisi Anadolu Etap’ın katkılarıyla MİÇO projesi kapsamında 655 çocuğa kesintisiz eğitim sağlanarak 2019 yılı içerisinde 221 çocuğa ulaşıldı.