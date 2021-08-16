Beşiktaş’la anlaşan Chelseali futbolcu Michy Batshuayi’nin bugün akşam saatlerinde İstanbul havalimanında olması bekleniyor. Peki, Michy Batshuayi kimdir, nerelidir ve kaç yaşında? İşte merak edilen haberin devamı…

Michy Batshuayi kimdir, nerelidir ve kaç yaşında?

Michy Batshuayi, 2 Ekim 1993'te Bekçika'da dünyaya geldi. Michy Batshuayi aslen Kongo'ludur. Belçika Milli Takımı forması giyen Michy Batshuayi forvet mevkiinde oynuyor. Altyapı kariyerine 2003'te başlayan, 2011'de Standard Liege takımıyla profesyonel kariyerine adım ayan Batshuayi 2014 yılında Marsilya'ya tranfer oldu. Burada Michy Batshuayi 78 maçta 33 gol attı. 2016'da ise İngiliz ekibi Chelsea ile anlaştı. Chelsea formasıyla 77 maça çıkan Michy Batshuayi 25 gol atıp 6 asist yaptı.

2022 Haziran ayına kadar Chelsea ile sözleşmesi olan Michy Batshuayi sırasıyla Dortmund, Valencia ve Crystal Palace'da kiralık olarak forma giydi. Geçen sezon Crytal Palace formasıyla 33 maça çıkan Michy Batshuayi 8 gol atıp 2 asist yaptı.