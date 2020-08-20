Michigan eyaleti, Flint'teki içme suyu mağdurlarına 600 milyon dolar ödemeyi kabul etti

ANKARA (AA) - ABD'nin Michigan eyaletinin, Flint kentinin kurşun oranı yüksek içme suyundan sağlığı zarar gören sakinlerine 600 milyon dolarlık bir ödeme yapmayı kabul ettiği bildirildi.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer'e bağlı ofisler ve Başsavcı Dana Nessel'in, eyalete karşı dava açan binlerce Flint sakini için 18 aydan fazla süredir avukatlarla yaptığı görüşmelerde uzlaşı sağlandı.



Görüşmelere katılan, ismi açıklanmayan bir avukat, varılan anlaşma çerçevesinde eyalet yönetiminin, 2014 ile 2016 yılları arasında içme suyu krizinin yaşandığı Flint'in sakinlerine tazminat olarak 600 milyon dolar ödemesi konusunda mutabık kalındığını ve kentte bu yıllar arasından yaşamış olan herkesin tazminat talebinde bulunabileceğini belirtti.

Başvuruda bulunan her bir kişi için ödenecek miktarın, bu kişilerin gördüğü zarar nispetinde olacağını ifade eden avukat, paranın yüzde 80'inin, Flint'te kurşun oranı yüksek nehir suyunun kullanıldığı dönemde yaşı 18'den küçük olanlara ödenmesinin istendiğini aktardı.

Avukat, anlaşmanın detaylarının haftanın sonunda açıklanacağını kaydetti.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Bölge Yargıcı Judith Levy tarafından onaylanması gerekiyor.

Flint kenti, tasarruf amacıyla içme suyu ihtiyacını 2014 yılında Flint Nehri'nden karşılamaya başlamıştı.

Kentteki içme suyundaki kirlilik 2016'ın şubat ayında belgelenmiş, ölçümler sonucunda yüzlerce evde "yüksek oranda kirli içme suyu" kullanıldığı bildirilmişti.



İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 2016'da, kentteki içme suyu sorununun "insan hakları felaketi" olduğunu bildirirken, o dönemki Michigan Başsavcısı Bill Schuette konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.



