0553 313 94 23

Michelin'in yaz kampanyası 30 Haziran'da sona erecek

Michelin, yetkili bayilerinden lastik satın alan müşterilerine 30 Haziran'a kadar 300 TL'ye varan araç bakım ve servis fırsatı sunuyor

25 Haziran 2019 Salı 10:23
Michelin'in yaz kampanyası 30 Haziran'da sona erecek

İSTANBUL (AA) - Michelin, yetkili bayilerinden lastik satın alan müşterilerine 30 Haziran'a kadar 300 TL'ye varan araç bakım ve servis imkanı sağlıyor.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, şirketin sunduğu yaz kampanyasında son günlere yaklaşıldı.

Michelin'den tek seferde 4 adet ve üzeri binek, 4x4 veya hafif ticari araç için seçili yaz lastiklerinden alan müşteriler, 30 Haziran 2019'a dek araç bakım ve servis fırsatından yararlanmış olacak.

Kampanya kapsamında, 15” binek, 4x4 ve hafif ticari araç yaz lastiği satın alan müşteriler, yetkili bayi tarafından verilen hediye kart ile 200 TL'lik araç bakım ve servis indiriminden yararlanırken, 16 inç ve üstü Michelin marka binek, 4x4 ve hafif ticari araç yaz lastiği satın alımlarında ise 300 TL değerindeki indirimden faydalanmış olacak.

Kampanyaya katılan müşteriler rot-balans ayarı, sökme-takma, montaj, ön-arka lastik değişimi, lastik oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü, bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu ve ilave lastik garantisi, cam tamiri gibi araç bakım hizmetlerinden faydalanabilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:23
  1. Michelin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
    1. Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
    2. Özel Eğitim Bölümü mezunlarından ‘30...
    3. Fındıkpınarı Futbol Turnuvası için..
    4. İzmir’de hayrete düşüren olay: Çöp..
    5. Rektör Çomaklı’ya ziyaretler
    6. Peynir ve sütte ’brusella’ tehlikesi
    7. Excimer lazer ile gözlüklere son
    8. Raporlara göre artış yükseliyor!..
    9. Daha ne günler gelecek ne günler!
    10. Van merkezli FETÖ operasyonu: 18..
    11. Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ..
    12. İAÜ’den “PEF” teknolojisi alanında iş..
    13. Erkek Yaşam Merkezi üyeleri ustalara..
    14. Kedinin avladığı yavruyu kurtaramadılar
    15. TOKİ’nin İstanbul kuraları yarın..
    16. Altındağ’da parklara yoğun bakım
    17. Sağlık vatandaşın ayağına gidiyor
    18. TED Ankara koleji 88. yıl mezunlarını..
    19. Trump’tan cinsel taciz suçlamasına..
    20. Fatsa’da gergedan böceği bulundu
    21. Sosyal Çalışma Programına başvurular..
    22. Buğdayda sektör dışı stokçular..
    23. Mahalleli ve itfaiye ekipleri minik..
    24. Doğu’da sıcaklık artıyor
    25. Mersin’de afet personeline defin..
    26. Türkiye liglerindeki takımların yarısı..
    27. Nevşehir Adliyesi’ne Hollanda’dan..
    28. LGS lise tercihleri ne zaman başlar?..
    29. Sosyal Çalışma Programlarına..
    30. CHP’li İmamoğlu’nun kazanması TKP’li..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı