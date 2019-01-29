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Michal Pazdan kimdir? MKE Ankaragücü'ne transfer olan Michal Pazdan kimdir?

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Polonyalı futbolcu Michal Pazdan'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, Polonya ekiplerinden Legia Varşova'dan transfer edilen Michal Pazdan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Peki Polonyalı futbolcu Michal Pazdan kimdir? Michal Pazdan biyografisi

29 Ocak 2019 Salı 20:00
Michal Pazdan kimdir? MKE Ankaragücü'ne transfer olan Michal Pazdan kimdir?

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Polonyalı futbolcu Michal Pazdan'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, Polonya ekiplerinden Legia Varşova'dan transfer edilen Michal Pazdan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Peki Polonyalı futbolcu Michal Pazdan kimdir? Michal Pazdan biyografisi

Michal Pazdan kimdir?

Michał Pazdan 21 Eylül 1987 doğumlu olan futbolcu Polonya  Kraków'da dünyaya gelmiştir. Stoper mevkinde forma giyen Polonyalı millî futbolcudur.

Kulüp kariyeri

Hutnik Kraków'da futbol kariyerine başladı. 2003-04 sezonunda kadroya dahil oldu.

Górnik Zabrze

2007 yılında Górnik Zabrze transfer oldu. 14 Eylül 2007 tarihinde Ekstraklasa ligindeki ilk maçına çıktı.

Legia Varşova

Haziran 2015 tarihinde Legia Warszawa takımına transfer oldu.

Millî takım kariyeri

15 Aralık 2007 yılında 1-0 kazanılan Bosna-Hersek maçında ilk kez Polonya millî formasını giydi.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında Polonya teknik direktörü Leo Beenhakker tarafından 23 kişilik kadroya dahil edildi.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında Polonya teknik direktörü Adam Nawałka tarafından 23 kişilik kadroya dahil edildi.

 

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 20:00
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