MİA Teknoloji 20 yıllık tecrübesi ile sahada: Hedef sistem mühendisliğimizi teknolojik ihracata dönüştürmek

Teknoloji şirketlerinin globalleşme biçimi değişiyor.

Bir ürünü başka bir ülkeye satabilmek hâlâ önemli olmakla birlikte, özellikle büyük ölçekli ve kritik projelerde başarı; teknolojinin farklı standartlara uyarlanabilmesi, sahada kurulabilmesi ve uzun dönemli sürdürülebilmesiyle ölçülüyor.

MİA Teknoloji de yaklaşık 20 yıllık gelişim çizgisinde oluşturduğu yazılım, veri, yapay zekâ, sensör, sistem entegrasyonu ve saha mühendisliği kabiliyetlerini bu nedenle tek bir ihracat modeli üzerinden büyütmüyor.

Birinci Kanal: Çok Uluslu Proje Teslimi

Şirketin ilk global büyüme modeli doğrudan sistem teslimi.

Bu yapıda yalnız ürün sağlanmıyor; sistem mühendisliği, üretici koordinasyonu, saha kurulumu, test, kabul, teknik destek ve sürdürülebilirlik aynı proje yaşam döngüsünde yönetiliyor.

MİA’nın yüksek güvenilirlik gerektiren uluslararası savunma projeleri ile Avrupa araştırma konsorsiyumlarında edindiği deneyim de bu yaklaşımın önemli kanıt alanları arasında bulunuyor.

Körfez’de Altyapıya Dijital Mühendislik

Bu yaklaşımın yeni uygulama alanlarından biri Körfez Bölgesi.

MİA Teknoloji ile Katar merkezli Al Jaber Engineering arasında geliştirilen stratejik iş birliği kapsamında raylı sistemler, metro ve altyapı projelerinde tedarik, saha kabiliyeti ve teknoloji çözümlerinin birlikte sunulması hedefleniyor.

İkinci Kanal: Teknoloji Transferi

Bazı pazarlarda ise şirket doğrudan ürün satışı yerine teknoloji transferi ve yerelleştirmeye odaklanıyor.

Bu modelde yerel partner, mühendislik kapasitesi, eğitim, operasyon ve gerektiğinde tedarik veya üretim kabiliyetinin birlikte geliştirilmesi hedefleniyor.

MİA’nın “terzi modeli” mühendislik yaklaşımının global karşılığı da burada ortaya çıkıyor: aynı çözümü her ülkeye taşımak yerine teknolojiyi yerel ihtiyaca göre yeniden kurgulamak.

Üçüncü Kanal: Lisanslanabilir Fikri Mülkiyet

Yazılım yoğun alanlarda üçüncü model lisanslama.

Sağlık bilişimindeki uluslararası lisanslama deneyimi ve mobilite tarafındaki platform kabiliyetleri, şirketin fikri mülkiyetini fiziksel saha projesinden bağımsız olarak ölçekleyebildiği alanlar arasında bulunuyor.

Bu modelde ihraç edilen değer yalnız bir yazılım ürünü değil; yıllar içerisinde oluşturulmuş algoritma, veri modeli, platform mimarisi ve mühendislik bilgisinin tekrar kullanılabilir hale gelmesi.

Dördüncü Kanal: Uluslararası Ar-Ge

MİA Teknoloji’nin globalleşme modelinin bir diğer ayağını uluslararası Ar-Ge konsorsiyumları oluşturuyor.

Bu model şirketin yalnız mevcut teknolojilerini dış pazarlara taşımasını değil; farklı ülkelerdeki üniversiteler, teknoloji şirketleri ve araştırma kuruluşlarıyla geleceğin sistemlerinin geliştirilmesine doğrudan katılmasını sağlıyor.

Böylece globalleşme yalnız ticari bir ihracat faaliyeti olmaktan çıkıyor; teknoloji geliştirme sürecinin kendisi uluslararası hale geliyor.

MİA açısından bu yapı aynı zamanda farklı ülkelerde oluşan bilgi birikimini, standartları ve teknoloji yaklaşımlarını kendi mühendislik ekosistemine taşıyan çift yönlü bir öğrenme mekanizması oluşturuyor.

Şirketin uzun vadeli hedefi; Türkiye’de oluşan yazılım, veri, yapay zekâ, sistem entegrasyonu ve saha mühendisliği birikimini yalnız ürün ihracatına değil, fikri mülkiyet, teknoloji modeli ve sistem mimarisi ihracatına dönüştürmek.

Bu yaklaşımda globalleşme, Türkiye’den dünyanın farklı coğrafyalarına yalnız teknoloji göndermek değil; yerel ortaklıklarla kalıcı mühendislik ve teknoloji kapasitesi oluşturmak anla