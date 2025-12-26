Sahilde sır perdesi: 19. yüzyıl ayakkabıları yeniden ortaya çıktı

Kâr amacı gütmeyen Beach Academy grubu, 18 Aralık’ta Glamorgan Vadisi’ndeki (Güney Galler) Ogmore-By-Sea kıyılarında yürüttükleri kaya havuzu restorasyon projesi sırasında yaklaşık 200 siyah deri ayakkabı keşfetti. Geçen hafta içinde bu sayı 437’ye çıktı ve artık sadece Ogmore’da değil, yakınlardaki üç başka sahilde de ayakkabılar ortaya çıkıyor.

Kurumun açıklamasına göre bu ayakkabılar, “Modern tarzlardan çok geçmiş zamanlara ait ayakkabılara benziyorlar, çoğunlukla yetişkin erkek ve çocuk ayakkabıları”.

“Onları, kaya havuzu bölgelerinden, gömülü oldukları tortulardan ya da kayalara sıkıştıkları yerlerden yavaş yavaş çıkarıyoruz.

Aslında oraya ne kadar zamandır sıkışmış olduklarını hiç bilmiyoruz! Eminiz, her birinin bir hikâyesi vardır.”

İşin garibi, bu ilk kez olan bir şey de değil. Gönderiye yorum yapan yerel halk, geçmiş yıllarda da bu sahillerde benzer ayakkabılar bulduklarını hatırlattı.

On yıllarca denizde sürüklenmiş olmalarına rağmen, bazı ayakkabılar hâlâ şaşırtıcı derecede iyi durumda. Tasarımlarına bakarak, ayakkabıların 19. yüzyıla tarihlenebileceği düşünülüyor. Bu da bölgedeki bir gemi batığına dair yerel bir hikâyeyle gayet iyi örtüşüyor.

“En güçlü teori, ayakkabıların, yaklaşık 150 yıl önce Tusker Rock’a çarpan ve İtalya’dan ayakkabı kargosu taşıyan ‘Frolic’ adlı bir gemi enkazından geldiği yönünde. O zamanlar Ogmore Nehri boyunca kıyıya vurmuşlar ve nehir kıyısında erozyon oldukça zaman zaman yeniden ortaya çıkıyorlar” diye açıklıyor Beach Academy.

Bristol Kanalı’nda, Ogmore-By-Sea kıyısından yaklaşık 3,2 kilometre açıkta yer alan bu kayalık ada, son yüzyıllarda birçok gemiyi yuttu. Etrafı paslanmış gemi gövdeleri ve parçalara ayrılmış tekne kalıntılarıyla dolu ve muhtemelen epeyce botla da…

Neyse ki, Güney Galler’de bulunan bu son parti botların içinde hiç ayak yok. Ancak aynı şey Kuzey Amerika’daki tuhaf bir vaka için söylenemez.

2007 ile 2019 yılları arasında, ABD ve Kanada kıyılarındaki Salish Denizi’nde, çoğu hâlâ ayakkabısının içinde olmak üzere yaklaşık 21 insan ayağı kıyıya vurdu.

Sonunda anlaşıldı ki, ürkütücü görünen bu olgu, 2007’den itibaren ayakkabı endüstrisinde ve spor ayakkabı tasarımlarında yaşanan bir değişimin sonucuydu. Hafif köpüklerin ve hava ceplerinin kullanıma girmesi, ayakları daha yüzebilir hâle getirdi; ayakkabıların kendisi de onları leşçil canlılardan korudu.

Bir ceset denize girdiğinde, vücudun büyük kısmındaki et çürüyüp yok olur ya da leşçiler tarafından yenir. Ancak ayaklar, içlerinde bulundukları yüzebilir ayakkabılar sayesinde korunur. Bu sayede ayaklar, bedenin geri kalanından ayrılabilir, akıntılarla taşınabilir ve en sonunda kıyıya vurabilir.