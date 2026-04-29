MHR GYO’ya GYODER Zirvesi’nde anlamlı ödül

Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren zirveye; GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, SPK Başkan Yardımcısı Ender Kurtulan ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz başta olmak üzere çok sayıda kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Zirvede, MHR GYO, **“Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu En Çok Artıran GYO Ödülü (2025)”**ne layık görüldü.

Ödül, MHR GYO Genel Müdürü Durkan Kaçmaz tarafından teslim alındı.

Bu ödül, şirketin kurumsal yönetim alanında gösterdiği gelişimi ve şeffaflık, sürdürülebilirlik ile yatırımcı güveni konularındaki güçlü performansını ortaya koydu.

Zirve kapsamında gün boyunca;

Kentsel dönüşüm

Ekonomik döngüler

Yapay zekâ ve veri merkezleri

Döngüsel ekonomi

Geleceğin yaşam alanları

gibi başlıklarda panel ve oturumlar gerçekleştirildi.

MHR GYO’nun aldığı bu ödül, sektörde güçlü yönetişim anlayışının ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun somut bir göstergesi oldu.