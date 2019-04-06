MHP’nin Refahiye’de seçimin iptali için yaptığı itiraz reddedildi Erzincan’ın Refahiye ilçesinde MHP’nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin iptali istemiyle İl Seçim Kurulu’na yaptığı itirazın reddedildi.

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde MHP’nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin iptali istemiyle İl Seçim Kurulu’na yaptığı itirazın reddedildi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası MHP’nin Refahiye İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itirazı değerlendiren kurul, talebi kabul etmedi.

Bunun üzerine MHP, İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Bu itirazı değerlendiren İl Seçim Kurulunun da talebi reddetti.

Refahiye’de, kesin olmayan sonuçlara göre kullanılan oyların yüzde 50,85’ini alan AK Parti Belediye Başkan Adayı Çakmak Paçacı, seçim yarışını önde tamamladı.

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