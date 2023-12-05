  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP ailecek parsellenmiş! Aylin Kotil adaylık başvurusu yaptı

Elon Musk Düzce'ye geliyor! İşte sebebi...

O isim, “Kesinleşti” deyip canlı yayında duyurdu! O üç büyük şehir MHP'ye bırakılacak

İmamoğlu üzücü haberi aldı! Dünyası başına yıkılacak

Siyonistler Kamal Adwan Hastanesi'ni kuşattı! 'Cenazelerimizi defnedemiyoruz'

Hükümetin altın, bakır, çinko, kömür hamlesine Celal Şengör'den olay tepki: Zır cahiller

Mera'i yıkacak HDP bombası

Piyasalarda beklentiler şekilleniyor! Sıkılaşma hız kesecek borsada hava değişecek

Biri Gültekin Uysal'ı uyandırsın! 6’lı masanın hali ortada ama hala bakın ne diyor

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Nureddin Zengi'ye büyük ihanet! Tarihteki ölümü bakın nasılmış, herkesin içi acıyacak...
Siyaset MHP'nin grup toplantısı iptal edildi Bahçeli kürsüye çıkmadı! Nedeni belli oldu
Siyaset

MHP'nin grup toplantısı iptal edildi Bahçeli kürsüye çıkmadı! Nedeni belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-05 19:37:00 - 2023-12-05 19:41:47
MHP'nin grup toplantısı iptal edildi Bahçeli kürsüye çıkmadı! Nedeni belli oldu

MHP'nin her salı gerçekleşen grup toplantısı bu hafta yapılmadı. Bahçeli'nin kürsüye çıkmadığı toplantının neden iptal olduğu ortaya çıktı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), her salı günü gerçekleşen grup toplantısı iptal oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkmaması vatandaşları merak ettirdi.

Toplantının iptal nedeni ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre; MHP'nin grup toplantısı önümüzdeki hafta başlayacak bütçe görüşmeleri nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

İptal gerekçesinin Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olmadığı aktarıldı.

Devlet Bahçeli o iki işaret ederek duyurdu: Savurup indireceğiz
Devlet Bahçeli o iki işaret ederek duyurdu: Savurup indireceğiz

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Devlet Bahçeli o iki işaret ederek duyurdu: Savurup indireceğiz

Cem Küçük kulis verdi! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli yolları ayırıyor mu? Cumhur İttifakı iddiası:
Cem Küçük kulis verdi! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli yolları ayırıyor mu? Cumhur İttifakı iddiası:

Siyaset

Cem Küçük kulis verdi! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli yolları ayırıyor mu? Cumhur İttifakı iddiası:

Beştepe'de kritik zirve
Beştepe'de kritik zirve

Gündem

Beştepe'de kritik zirve

Flaş gelişme! O isim, Erdoğan’ın "MHP" kararını duyurdu
Flaş gelişme! O isim, Erdoğan’ın “MHP” kararını duyurdu

Medya

Flaş gelişme! O isim, Erdoğan’ın “MHP” kararını duyurdu

Türkiye İsrail'e karşı harekete mi geçecek? Bahçeli'den dikkat çeken mesaj
Türkiye İsrail'e karşı harekete mi geçecek? Bahçeli'den dikkat çeken mesaj

Siyaset

Türkiye İsrail'e karşı harekete mi geçecek? Bahçeli'den dikkat çeken mesaj

O isim, "Kesinleşti" deyip canlı yayında duyurdu! O üç büyük şehir MHP'ye bırakılacak
O isim, “Kesinleşti” deyip canlı yayında duyurdu! O üç büyük şehir MHP'ye bırakılacak

Siyaset

O isim, “Kesinleşti” deyip canlı yayında duyurdu! O üç büyük şehir MHP'ye bırakılacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23