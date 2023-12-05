MHP'nin grup toplantısı iptal edildi Bahçeli kürsüye çıkmadı! Nedeni belli oldu
MHP'nin her salı gerçekleşen grup toplantısı bu hafta yapılmadı. Bahçeli'nin kürsüye çıkmadığı toplantının neden iptal olduğu ortaya çıktı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), her salı günü gerçekleşen grup toplantısı iptal oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkmaması vatandaşları merak ettirdi.
Toplantının iptal nedeni ortaya çıktı
Edinilen bilgiye göre; MHP'nin grup toplantısı önümüzdeki hafta başlayacak bütçe görüşmeleri nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
İptal gerekçesinin Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olmadığı aktarıldı.
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