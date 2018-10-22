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MHP'nin af teklifine AK Parti'den yeni formül

MHP’nin af teklifine vicdanlarda oluşturabileceği tepkiler nedeniyle sıcak bakmayan AK Parti'de yeni formül bulundu. Yapılan istişarelerde cezasının uzun süresini çekenlere bir miktar daha erken tahliye imkanı sağlayacak düzenleme ön plana çıktı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 08:52
MHP'nin af teklifine AK Parti'den yeni formül

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yaptığı sunumun ardından yapılan değerlendirmelerde de affın toplum vicdanında yaratabileceği rahatsızlıklar dikkate alınarak bir çalışmanın yapılabileceği üzerinde duruldu.

2016 KHK formülü 

AK Parti kurmayları, yapılabilecek düzenlemenin, 2106’da koşullu salıverilmeyle ilgili çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) benzer içerikte olabileceğine işaret ettiler. 2016’da çıkarılan KHK ile iki önemli düzenleme yapılmıştı. Söz konusu düzenlemede, koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin cezalarının, koşullu salıverilme tarihine kadarki kısmı denetimli serbestlik ile infaz edilmesi sağlanmıştı. Şartları taşıyan hükümlülerin bir yıl erken tahliye edilmişti. Ancak kasten öldürme, çocuğa ve aile bireylerine yönelik ağırlaştırılmış yaralamaya dönük cinsel suçlar, özel hayatın gizliliğine yönelik suçlar, uyuşturucu ticaret ve imalatı, devletin güvenliğine, Anayasal düzene, terörle mücadele ve devlet sırlarına karşı işlenen suçlar kapsam dışında tutulmuştu. Vicdanlarda oluşturabileceği tepkiler nedeniyle AK Parti’de sıcak bakılmayan af teklifine yeni formül bulundu. Cezasının uzun süresini çekenlere bir miktar daha erken tahliye imkanı sağlayacak düzenleme ön plana çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP’nin af teklifi ilgili değerlendirmelerini bir kaç kez kamuoyuna açık toplantılardaki konuşmasıyla ortaya koymuştu.Bu konuda önce Bakanlar Kurulu’nda bir sunum yapılmış ve teklifin tablosu çıkarılmıştı. (Star)

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 08:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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