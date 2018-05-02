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MHP'nin adayı resmen Erdoğan!

MHP, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için grup kararı aldı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:38
MHP'nin adayı resmen Erdoğan!

MHP TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin karar aldı.

MHP Grubu, TBMM'de, Grup Başkanvekili Erkan Akçay başkanlığında basına kapalı olarak toplandı.

Toplantıda, 24 Haziran'dan yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Grubunun adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.

MHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusunu, 4 Mayıs Cuma günü yapması bekleniyor.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • FİKRİ ELALDIFİKRİ ELALDI51 dk önce
    Milletinin sesini dinleyen her zaman kazanır ,daha doğrusu büyük sözü dinleyen zarar etmez derler.sayın Devlet Bahçeliye başkana ve MHP camiasına teşekkürler.Çünkü halkımızın gelecekte refahı huzuru memleketimin gelişmesi için güzel hareket oldu.
  • şükrü onukşükrü onuk31 dk önce
    Vatana millete hayırlı olsun ,Böylece alaca karanlık kuşağı da sezonu kapatır .
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