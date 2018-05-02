MHP'nin adayı resmen Erdoğan!
MHP, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için grup kararı aldı.02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:38
MHP TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin karar aldı.
MHP Grubu, TBMM'de, Grup Başkanvekili Erkan Akçay başkanlığında basına kapalı olarak toplandı.
Toplantıda, 24 Haziran'dan yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Grubunun adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.
MHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusunu, 4 Mayıs Cuma günü yapması bekleniyor.
YORUM YAZ