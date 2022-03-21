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Siyaset MHP’li Yıldız “İttifakın artık oyu ile Meclis’e girmek planları suya düştü”
Siyaset

MHP’li Yıldız “İttifakın artık oyu ile Meclis’e girmek planları suya düştü”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, yeni Seçim kanunu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 14:01:00 -
MHP’li Yıldız "İttifakın artık oyu ile Meclis’e girmek planları suya düştü"

 YENİ AKİT / ANKARA 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “Pazarlık Partilerinin başkanlarında ateş bacayı sardı. Seçim ve Siyasi Partiler Kanunlarında değişiklik yapan Kanun teklifi bu zevatta adeta şok etkisi yarattı. Anlamlı iki cümle kurmaktan aciz hale geldiler. İttifakın artık oyu ile Meclis’e girmek planları suya düştü. Temsilde adalet noktasında sapmalar ve seçmen iradesinin kendi partisi dışına yansıması zor. Siz en iyisi yine Rand Corporation’dan rapor bekleyin.”

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