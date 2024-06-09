MHP'li Yaşar Yıldırım'ın Ümit Özdağ'a yönelik sözleri gündem oldu: Saksıda yetişmiş Türk milliyetçisi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın, Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ'a çektiği tarihi ayar yine gündem oldu.
Yaşar Yıldırım, sosyal medyada viral olan videoda Özdağ'ın ırkçılığına tokat gibi sözlerle tepki gösteriyor.
"Babası 78 yılında benim bebeyi vurmasınlar diye Almanya'ya gönderecek, oğlan gidecek Almanya'da okuyup profesör olacak. Canını kurtarıp hapse girmeyecek." sözleriyle ırkçı Özdağ'ın gençlik yıllarına dikkat çeken MHP'li Yıldırım, Özdağ için, "Saksıda yetişmiş Türk milliyetçisi" yorumunu yapıyor.
MHP'li Yıldırım, sözlerini, "Oğuz yurdu Karabağ'ı Ermenilerden kurtaran bize milliyetçilik öğretecek..." ifadeleriyle tamamlıyor.
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