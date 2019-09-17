MHP’li vekilden çarpıcı iddia: Davutoğlu ve Babacan partilerine MHP’li arıyorlar

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan ayrı ayrı parti kurma çalışmalarını hızlandırdı.

MHP’li olmak iyi değil algısı oluşturuyorlar

Davutoğlu ve Babacan ekibi parti tüzüğü ile kurucular kurulu üzerinde çalışmalarını sürdürürken bu isimlerle ilgili MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt çarpıcı bir iddiada bulundu. Enginyurt, “AK Parti’den ayrılanlar ‘AK Parti MHP’lileşti’ diyerek hem gidişe bahane buluyor,hem de MHP’li olmak iyi değil algısı oluşturuyor. Diğer taraftan Parti kurmaya çalışanlar, Parti yöneticisi yapmak için MHP’li arıyorlar. MHP kadar taş düşsün kafanıza” ifadelerini kullandı.