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MHP’li vekilden çarpıcı iddia: Davutoğlu ve Babacan partilerine MHP’li arıyorlar

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti’den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın parti yöneticisi yapmak için MHP’li aradıklarını iddia etti.

17 Eylül 2019 Salı 11:49
MHP’li vekilden çarpıcı iddia: Davutoğlu ve Babacan partilerine MHP’li arıyorlar

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan ayrı ayrı parti kurma çalışmalarını hızlandırdı.

MHP’li olmak iyi değil algısı oluşturuyorlar

Davutoğlu ve Babacan ekibi parti tüzüğü ile kurucular kurulu üzerinde çalışmalarını sürdürürken bu isimlerle ilgili MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt çarpıcı bir iddiada bulundu. Enginyurt, “AK Parti’den ayrılanlar ‘AK Parti MHP’lileşti’ diyerek hem gidişe bahane buluyor,hem de MHP’li olmak iyi değil algısı oluşturuyor. Diğer taraftan Parti kurmaya çalışanlar, Parti yöneticisi yapmak için MHP’li arıyorlar. MHP kadar taş düşsün kafanıza” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 11:49
  1. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt

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  • AnigzelAnigzel11 dk önce
    Arayan bulur.

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