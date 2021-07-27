MHP'li Suat Yılmaz istifa etti

MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz, "Yıllarca şerefle lekelemeden, kirletmeden bugüne kadar devam ettiğim MHP Esenler İlçe Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ediyorum" ifadeleri kullandı.

MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz, Twitter hesabından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Allah’ın selamı üzerinize olsun çok kıymetli Dava arkadaşlarım, ailem, büyüklerim, küçüklerim, Esenlerimizde bize destek veren kıymetli yol arkadaşlarımız, Esenlerimizin birbirinden değerli insanları, yıllarca şerefle lekelemeden, kirletmeden bugüne kadar devam ettiğim MHP Esenler İlçe Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ediyorum. Her alanda Milliyetçi/Ülkücü Hareket adına mücadelem son nefese kadar sürecektir. Liderimizin, Teşkilatımızın emrinde olmaya, Turan coğrafyasında ki soydaşlarımızın şerefli var oluş saflarında."