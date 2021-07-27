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Siyaset MHP'li Suat Yılmaz istifa etti
Siyaset

MHP'li Suat Yılmaz istifa etti

MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 17:28:00 -
MHP'li Suat Yılmaz istifa etti

MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz, "Yıllarca şerefle lekelemeden, kirletmeden bugüne kadar devam ettiğim MHP Esenler İlçe Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ediyorum" ifadeleri kullandı.

MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz, Twitter hesabından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Allah’ın selamı üzerinize olsun çok kıymetli Dava arkadaşlarım, ailem, büyüklerim, küçüklerim, Esenlerimizde bize destek veren kıymetli yol arkadaşlarımız, Esenlerimizin birbirinden değerli insanları, yıllarca şerefle lekelemeden, kirletmeden bugüne kadar devam ettiğim MHP Esenler İlçe Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ediyorum. Her alanda Milliyetçi/Ülkücü Hareket adına mücadelem son nefese kadar sürecektir. Liderimizin, Teşkilatımızın emrinde olmaya, Turan coğrafyasında ki soydaşlarımızın şerefli var oluş saflarında."

 

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