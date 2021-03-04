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Siyaset MHP’li Semih Yalçın'ın iddiası: Millet İttifakı’nın adayı Akşener mi?
Siyaset

MHP’li Semih Yalçın'ın iddiası: Millet İttifakı’nın adayı Akşener mi?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e sert eleştirilerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 17:47:00 -
MHP’li Semih Yalçın'ın iddiası: Millet İttifakı’nın adayı Akşener mi?

Akşener’in Bahçeli’ye cevabını nobran bulduğunu vurgulayan Yalçın, şunları ifade etti: “İP müdiresinin politika serüveni boyunca özellikle Sayın Bahçeli ve partimiz aleyhinde takındığı tutum, kibirli salyangozun hikayesine benzemektedir. Zillet ittifakı dayanışma içinde iktidar olma kararını hangi sabah kahvaltısında, kimlerin katılımıyla ve nerede almıştır? Akşener’in, siyasi PKK acentesi HDP’nin kravatlı terörist Demirtaş ile kahvaltıda zıkkımlanma özlemi; Sancar, Buldan ve mekaplı kuyrukları tarafından kırsalda verilen bir ziyafette mi giderilmiştir? HDP tarafından gerçekleşeceği ilan edilen, İmralı ve Kandil icazetli ‘şer iktidarı’nın cumhurbaşkanı adayı yoksa Akşener midir?”

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